IT dál táhne růst mezd, nejvíce rostly odměny pracovníkům podpory

Specialisté a specialistky IT podpory zaznamenali v květnu nejvyšší nárůst nástupních odměn v rámci sledovaných pozic. Jejich průměrná nástupní mzda stoupla z dubnových 34 214 Kč na 41 495 Kč, tedy o 21,3 % (7 281 Kč).
„IT profese dlouhodobě patří k motorům růstu mezd. Firmy pokračují v digitalizaci procesů a rozvoji online služeb, zároveň ale řeší, jak udržet každodenní provoz bez výpadků. Kvalitní IT support je dnes pro většinu podniků kritickou infrastrukturou, a to se promítá i do ochoty připlatit si za zkušené IT specialisty v první linii,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
Stravenky dál vedou, dovolená navíc dotáhla prémie
Také v květnu patřil mezi nejčastěji nabízené benefity příspěvek na stravování, který se objevil u 9,8 % pracovních nabídek. Na druhém místě se umístily shodně finanční bonusy a prémie a dovolená navíc – oba benefity nabízelo 9,2 % inzerátů. Čtvrtým nejčastějším benefitem bylo přátelské prostředí se 7,2 % a pátým firemní akce, které se objevily u 6,4 % nabídek.
Nejvíce pracovních nabídek mířilo na středoškolsky vzdělané
V květnu platilo, že nabídky na portálu JenPráce.cz cílily především na uchazeče se středoškolským nebo odborným vzděláním zakončeným maturitou, na které mířilo 34,6 % všech pozic. Zhruba třetina míst (32,8 %) byla určena pro vyučené bez maturity a 27,8 % nabídek stačilo pouze základní vzdělání. Menší část inzerátů cílila na uchazeče s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním – 2,2 % pozic vyžadovalo vysokoškolské nebo univerzitní vzdělání, 1,2 % bakalářský titul a 1,4 % vyšší odborné vzdělání.
Praha nabídla 16,3 procent veškeré práce, u brigád dál vede ještě výrazněji
V květnu tradičně zaznamenala nejvyšší počet pracovních nabídek na portálu JenPráce.cz Praha s podílem 16,3 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 13,9 % a na třetím Moravskoslezský kraj s 12,0 %. U brigád vedla opět Praha, tentokrát s 22,0 % nabídek, následovaná Jihomoravským krajem s podílem 14,2 % a Moravskoslezským krajem s 12,8 % brigádových pozic.
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