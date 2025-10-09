Computertrends  »  Kariéra  »  Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Žena sedí u stolu s notebookem, pravou rukou si drží spánky a působí vystresovaně. Na obrazovce a v prostoru nad ní jsou jemně zobrazené ikony notifikací a připojení k internetu, symbolizující digitální přetížení a tlak technologií na pracovišti.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Průzkum společnosti Adaptavist ukazuje, že dvě třetiny zaměstnanců pociťují negativní vliv technologií na pracovišti. Přes čtyřicet procent jich je kvůli tomu ve stresu.

Skoro dvě třetiny (63 %) zaměstnanců tvrdí, že technologie měly v uplynulém roce na jejich životy negativní dopad. Řada jich není spokojena s technologickými řešeními, která jim poskytují jejich zaměstnavatelé. 

Zhruba jeden ze čtyř (23 %) hledal kvůli stresu způsobenému technologiemi nové zaměstnání a jeden z dvaceti kvůli tomu rovnou odešel. Informuje o tom web TechRadar s odkazem na zprávu společnosti Adaptavist.

Co data ukazují dál? Například, že kromě nedostatku vhodných nástrojů zaměstnance stále víc znepokojuje trvalé připojení k internetu a neustálá digitální komunikace. Přibližně pětina respondentů uvedla tlak na to, aby zůstali připojeni online i mimo pracovní dobu (19 %) a pocit vyloučení způsobený digitální komunikací (19 %). 

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

Ještě víc se pak obávají nesprávného tónu komunikace online (29 %). V důsledku toho 30 % respondentů pociťuje digitální přetížení a 41 % trpí stresem nebo úzkostí z nadměrného množství oznámení, což vede k tomu, že 12 % pracovníků po celém světě čerpá kvůli technologiím na pracovišti nemocenskou dovolenou.

Co s tím? Jen omezit digitální technologie dle všeho není řešením. Jen 16 % respondentů chce míň digitálních nástrojů, ale na druhou stranu 41 % chce víc školení a 45 % chce víc vzdělávacích zdrojů. S tím koresponduje i 23 % zaměstnanců, kteří se kvůli nedostatečné podpoře při používání nových nástrojů cítí vystresovaní.

„Společnosti, které úspěšně předcházejí vyhoření a ztrátě motivace, se nezaměřují pouze na výběr správných nástrojů, ale také na lidské faktory, od zachování autonomie pracovníků po vytváření podpůrné kultury v oblasti přijímání technologií,“ komentoval Neal Riley, vedoucí inovací ve společnosti Adaptavist Group.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Společnost ve své zprávě také upozorňuje na pokles takzvané task discretion, tedy možnost zaměstnanců vlastního kritického uvažování a rozhodování se, jakým způsobem daný úkol vykonají. Vzhledem k tomu, že pracovníci mají menší kontrolu nad tím, jak pracují, jeden z pěti (18 %) cítí tlak, aby prokazoval produktivitu pomocí zastaralých a nevhodných metrik. 

Riley proto firmám doporučuje, aby rozvíjely kulturu porozumění a podpory na pracovišti a zaměřily se na lidské faktory spíš než na černobílé metriky, aby zajistily dlouhodobou udržitelnost.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - pokročilé monitorování
14. 10. 2025
9:00
Více
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
20. 10. 2025
9:00
Více
Docker
20. 10. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ