Je sémantika cestou pro efektivnější práci AI agentů?

Pavel Louda
Dnes

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Zanedbávání sémantiky způsobí nepřesnost a neefektivitu agentní AI, což organizacím přinese zbytečné výdaje a zvýší rizika.

Agenty AI musejí rozumět kontextovým vstupům, včetně sémantických reprezentací dat, v každém kroku pracovní úlohy, aby dokázaly poskytovat přesné odpovědi za nejlepší cenu, vysvětluje Rita Sallam, analytička Gartneru.

Bez kontextu – tedy jasného pochopení konkrétních vztahů a pravidel v rámci dat příslušné organizace – nemohou agenty AI fungovat přesně a je mnohem pravděpodobnější, že budou halucinovat, zavedou nějakou formu zaujatosti anebo vyprodukují nespolehlivé výsledky.

Organizace, které nezavedou komplexní kontextové struktury – podporované robustní datovou vrstvou – budou trpět neefektivitou dat a zároveň čelit zvýšeným finančním nákladům, stejně jako právním a reputačním škodám.

Podle Gartneru ty organizace, které upřednostní sémantiku v datech připravených pro AI, zvýší během příštího roku přesnost své agentní AI až o 80 %. Zároveň si sníží odpovídající náklady až o 60 %.

Sallam radí, aby firmy zavedly kontextovou vrstvu jako klíčovou součást své infrastruktury pro data a analytiku (D&A). Tradiční datové modely, které jsou založené na datových schématech, již samy o sobě pro agentní AI nestačí, protože postrádají obchodní kontext a význam dat.

Gartner navíc očekává, že regulační orgány budou vyžadovat větší sémantickou transparentnost a že firmy budou sémantickou governance stále častěji považovat za strategické riziko i konkurenční příležitost.

„Díky snížení chybovosti a zvýšení důvěry se bude sémantika považovat nezbytný základ,“ dodává Sallam.

