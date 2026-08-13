Kde je digitálním nomádům v Evropě nejlépe? Estonsko vede, kolikáté je Česko?

Studie LEI Register porovnala 40 zemí prostřednictvím 19 metrik rozdělených do čtyř kategorií: dostupnost, pracovní prostředí a infrastruktura, dostupnost víz a kvalita života. Analýza zohlednila nájemné, ceny potravin, rychlost internetu, dostupnost coworkingových prostor, úroveň angličtiny, podmínky vízového programu pro digitální nomády, zdravotnictví, bezpečnost i počet místních akcí.
Česko nabízí vyváženou kombinaci nákladů, zdravotnictví a bezpečnosti
Česko obsadilo v celkovém žebříčku sedmé místo s indexem zdravotnictví 75,6 bodu, sedmým nejvyšším v celé studii, a indexem bezpečnosti 79 bodů, osmým nejvyšším. Země nabízí roční vízum pro digitální nomády s požadavkem na měsíční příjem ve výši 2 243 eur. Potraviny stojí podle studie v průměru 228,92 eura, nájemné jednopokojového bytu v centru města dosahuje 733 eur a měsíční jízdenka na hromadnou dopravu vyjde na 22,99 eura.
V dílčích kategoriích studie dosahuje Česko 20. místa v dostupnosti, devátého místa v dostupnosti víz a osmého místa v kvalitě života, zatímco kategorie pracovního prostředí a infrastruktury s 33. pozicí představuje nejslabší článek celkového hodnocení. Pozice země tak odráží vyváženou nabídku, kdy relativně dostupné každodenní náklady doplňuje silný výsledek ve zdravotnictví a bezpečnosti, zatímco prostor ke zlepšení zůstává u coworkingových kapacit a rychlosti internetu.
V rámci střední Evropy si Česko vede výrazně lépe než sousední Slovensko, které skončilo na 29. místě, i než Polsko na 27. místě. Naopak Rakousko obsadilo 25. místo a Německo 17. místo, obě země však Česko v celkovém součtu nepředstihly.
Estonsko kombinuje dostupné ceny se spolehlivou infrastrukturou
Estonsko obsadilo první místo díky kombinaci přiměřených životních nákladů, spolehlivé infrastruktury a příznivých podmínek pro vzdálené pracovníky. Jednopokojový byt v centru města stojí v průměru 573 eur měsíčně, zatímco měsíční výdaje na potraviny dosahují přibližně 247,80 eura. Průměrná rychlost internetu činí 113,1 Mb/s a vízum pro digitální nomády platí jeden rok a stojí 85 eur.
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Estonsko dosahuje v rámci studie nejvyššího indexu bezpečnosti, konkrétně 83 bodů, a páté příčky v počtu akcí na obyvatele. Pozice země tak nevychází z výjimečné cenové dostupnosti, ale z konzistentního výkonu napříč praktickými a lifestylovými metrikami, které vzdálení pracovníci berou v úvahu.
Island těží z kvality infrastruktury navzdory vysokým nákladům
Island se umístil na druhém místě, přestože patří mezi nejnákladnější destinace v analýze. Nájemné dosahuje v průměru 2 098 eur měsíčně a potraviny stojí 541,62 eura, avšak země vede studii v rychlosti internetu s hodnotou 279,55 Mb/s, v počtu coworkingových prostor na obyvatele i v dostupnosti nabídek na Airbnb.
Island rovněž obsadil druhé místo v počtu akcí a třetí místo v bezpečnosti. Atraktivita země tak vychází spíše z kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdálenou práci než z nízkých životních nákladů.
Portugalsko nabízí vyvážené propojení konektivity a dostupnosti víz
Portugalsko obsadilo třetí místo díky silné kombinaci konektivity, jazykové dostupnosti a dostupnosti vízového programu. Průměrná rychlost internetu dosahuje 116,91 Mb/s, přičemž země zaznamenává skóre znalosti angličtiny 605 bodů. Cena kávy se pohybuje kolem 2 eur a roční vízum pro digitální nomády stojí 80 eur.
Nájemné v centru města je sice poměrně vysoké, 919 eur měsíčně, Portugalsko však nabízí ucelené prostředí pro vzdálené pracovníky, kteří hledají spolehlivou infrastrukturu ve spojení se zavedeným vízovým programem.
Černá Hora láká nejdostupnějšími vízovými podmínkami
Černá Hora obsadila čtvrté místo a nabízí jedny z nejdostupnějších vízových podmínek v celé studii. Poplatek za vízum ve výši 26 eur je nejnižší zaznamenanou hodnotou, přičemž povolení může platit až 730 dní, což představuje nejdelší období mezi analyzovanými zeměmi. Žadatelé čelí poměrně nízkému požadavku na měsíční příjem ve výši 1 121 eur.
Nájemné činí v průměru 576 eur, potraviny stojí 211,22 eura a Černá Hora obsazuje druhé místo v dostupnosti nabídek na Airbnb na obyvatele. Tyto výsledky činí zemi atraktivní zejména pro digitální nomády plánující delší pobyt s menším rozpočtem, ačkoli index zdravotnictví ve výši 48,7 bodu řadí zemi až na 39. místo.
Chorvatsko uzavírá první pětici díky bezpečnosti a délce víza
Chorvatsko doplňuje první pětici s druhým nejdelším vízovým obdobím v délce 540 dní, třetím nejvyšším hodnocením bezpečnosti a čtvrtou nejvyšší dostupností nabídek na Airbnb na obyvatele. Měsíční výdaje na potraviny dosahují v průměru 232,46 eura, zatímco nájemné v centru města činí 663 eur.
Chorvatsko se rovněž umísťuje na sedmém místě v počtu akcí na obyvatele i v úrovni znalosti angličtiny. Relativně pomalá průměrná rychlost internetu 25,72 Mb/s znamená poslední místo v této metrice v rámci celé studie, což ukazuje, že umístění v první pětici je dáno spíše bezpečností, dostupností ubytování, délkou víza a lifestylem než konektivitou.
Slovinsko těží ze znalosti angličtiny a bezpečnostního indexu
Slovinsko obsadilo šesté místo se třetím nejvyšším skóre znalosti angličtiny v hodnotě 628 bodů a druhým nejvyšším indexem bezpečnosti, 82 bodů. Rychlost internetu dosahuje v průměru 90,4 Mb/s, přičemž internetové i mobilní tarify stojí přibližně 15,07 eura měsíčně.
Slovinsko nedominuje v nákladech na bydlení ani v dostupnosti coworkingových prostor, kombinace bezpečnosti, znalosti angličtiny a zvládnutelných digitálních nákladů však vytváří praktické prostředí pro zahraniční vzdálené pracovníky.
Španělsko spojuje rychlý internet s dostupným vízem
Španělsko obsadilo osmé místo a vyniká průměrnou rychlostí internetu 148,63 Mb/s, osmou nejrychlejší v rámci studie. Roční vízum pro digitální nomády stojí 73 eur, což představuje třetí nejnižší poplatek v analýze, zatímco index zdravotnictví 76,7 bodu řadí zemi na páté místo.
Nájemné dosahuje v průměru 911 eur měsíčně a potraviny stojí 253,70 eura, což brání Španělsku v umístění mezi nejdostupnějšími destinacemi. Rychlý internet, dostupné vízum a silný zdravotní systém však vysoké náklady na bydlení do jisté míry vyvažují.
Litva těží z nízkých digitálních nákladů a zdravotnictví
Litva obsadila deváté místo a nabízí jeden z nejnižších stanovených požadavků na příjem pro účely víza, konkrétně 895 eur měsíčně. Měsíční výdaje na potraviny dosahují v průměru 199,42 eura, což řadí zemi na desáté místo v této metrice, zatímco domácí internet a mobilní služby stojí každá 13,55 eura, osmou nejnižší sazbu v celé studii.
Rychlost internetu dosahuje 110,74 Mb/s a index zdravotnictví 75,3 bodu řadí zemi na deváté místo. Pozici Litvy tak podporují relativně nízké každodenní digitální náklady a zdravotnictví, nikoli velká nabídka krátkodobého ubytování nebo akcí.
Rumunsko patří mezi nejdostupnější destinace v žebříčku
Rumunsko obsadilo desáté místo jako jedna z nejdostupnějších možností v celém žebříčku. Nájemné v centru města dosahuje v průměru 440 eur, osmé nejnižší zaznamenané hodnoty, zatímco potraviny stojí 173,46 eura a měsíční jízdenka na hromadnou dopravu vyjde na 21,39 eura. Internetové i mobilní služby stojí v průměru pouze 7,20 eura měsíčně, což řadí Rumunsko na třetí místo v obou metrikách, přičemž rychlost stahování stále dosahuje 105,46 Mb/s.
Tyto hodnoty činí Rumunsko obzvláště vhodným pro rozpočtově orientované vzdálené pracovníky, ačkoli omezená nabídka coworkingových prostor, ubytování na Airbnb a místních akcí brání vyššímu umístění.
Sousední Slovensko zůstává hluboko za Českem
Slovensko, tradičně srovnávané s Českem, obsadilo v žebříčku 29. místo s celkovým skóre 35,00 bodu, tedy více než dvacet bodů za českým výsledkem. Země dosahuje 18. místa v dostupnosti, ovšem kategorie dostupnosti víz s 23. pozicí odpovídá absenci samostatného vízového programu pro digitální nomády, který Slovensko na rozdíl od Česka nenabízí. Rozdíl mezi oběma zeměmi tak vychází především z vízové dostupnosti a lepšího výsledku Česka v kategorii kvality života.
Irsko uzavírá žebříček navzdory silné znalosti angličtiny
Na opačném konci žebříčku se umístily Bosna a Hercegovina, Francie, Bělorusko, Švýcarsko a Irsko. Irsko obsadilo poslední místo, přestože se umístilo na čtvrté příčce ve znalosti angličtiny, šesté v počtu akcí a deváté v dostupnosti coworkingových prostor. Země nenabízí vízum pro digitální nomády, zatímco měsíční jízdenka na hromadnou dopravu ve výši 97,81 eura představuje nejvyšší náklad v celé studii. Nájemné dosahuje v průměru 1 606 eur měsíčně a indexy bezpečnosti a zdravotnictví řadí zemi na 38. a 37. místo. Jazyková dostupnost a bohatý kalendář akcí tak u Irska nevyvažují vysoké náklady, slabší hodnocení kvality života a absenci specializovaného víza.
Švýcarsko obsadilo 39. místo, ovlivněno nejvyššími náklady na potraviny a stravování v celé studii. Nájemné dosahuje v průměru 1 785 eur, zatímco internetové a mobilní služby stojí každá 36,98 eura, což řadí zemi na 39. místo v obou metrikách. Rychlý internet, silné hodnocení bezpečnosti a relativně vysoká dostupnost coworkingových prostor představují jasné výhody, ty však převažují vysoké každodenní výdaje a absence víza pro digitální nomády.
Bělorusko a Bosna a Hercegovina jsou výrazně dostupnější, ani jedna ze zemí však nenabízí vízum pro digitální nomády. Bělorusko obsadilo třetí místo v cenách potravin a páté místo v nájemném a dopravě, zároveň však skončilo na posledním místě v dostupnosti coworkingových prostor a blízko dna žebříčku v rychlosti internetu, zdravotnictví, bezpečnosti a počtu akcí. Bosna a Hercegovina má nejlevnější kávu a druhé nejnižší náklady na nájemné a stravování, řadí se však na 38. místo v rychlosti internetu, 36. místo v dostupnosti coworkingových prostor a 36. místo v počtu akcí. Obě země dokládají, že samotná cenová dostupnost nedokáže vyvážit omezenou infrastrukturu a nedostupnost víz.
Francie se umístila na 37. místě, přestože se umístila na čtvrté příčce jak ve zdravotnictví, tak v rychlosti internetu. Země nenabízí vízum pro digitální nomády, zatímco znalost angličtiny řadí zemi na 39. místo a index bezpečnosti na poslední místo v celé studii. Potraviny stojí v průměru 338,66 eura a měsíční jízdenka na hromadnou dopravu vyjde na 61,12 eura. Francie dosahuje silných výsledků ve dvou oblastech důležitých pro vzdálené pracovníky, slabší dostupnost víza, bezpečnost, jazyková dostupnost a cenová dostupnost ji však řadí mezi posledních pět zemí žebříčku.
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