Kdo si předplatí AI služby, už nenajde cestu zpět

Ještě před několika lety měly firemní softwarové nástroje podobný životní cyklus. Firmy si pořídily novou službu, zaměstnanci ji chvíli testovali, počáteční nadšení opadlo a při první příležitosti přišly rozpočtové škrty. Výsledkem byly desítky překrývajících se aplikací, které málokdo skutečně využíval. Jak píše Ciarán Quilty z magazínu TechRadar, zdá se, že u umělé inteligence se tento scénář neopakuje.
Podle dat z Velké Británie si téměř osm z deseti malých a středních podniků, které si AI nástroje pořídily v roce 2024, předplatné ponechalo i o rok později. To naznačuje, že firmy v AI nacházejí reálnou hodnotu – jinak by za ni jednoduše přestaly platit. Malé a střední firmy přitom bývají dobrým ukazatelem skutečné užitečnosti nových technologií. Mají omezené rozpočty i personální kapacity, takže si nemohou dovolit investovat do nástrojů, které nepřinášejí měřitelné výsledky.
Největší přínos dnes AI přináší v administrativě, zpracování dat nebo v zákaznické podpoře. Pomáhá automatizovat rutinní činnosti, zrychluje opakující se úkoly a umožňuje menším týmům zvládnout více práce bez nutnosti přijímat další zaměstnance. Právě odstranění každodenní administrativní zátěže je podle autora hlavním důvodem, proč si firmy AI ponechávají.
Zásadní rozdíl oproti předchozím softwarovým trendům spočívá v tom, že umělá inteligence stále častěji není samostatnou aplikací. Je integrovaná přímo do systémů, které firmy používají každý den – od kancelářských balíků přes účetnictví až po CRM nebo komunikační platformy.
To mění způsob, jakým podniky AI vnímají. Pokud je součástí běžných pracovních procesů, její odstranění by znamenalo zpomalení práce nebo návrat k manuálním postupům. Proto firmy své AI licence neobnovují ze zvyku, ale proto, že se staly součástí jejich každodenního fungování.
To nicméně neznamená, že podniky chtějí AI svěřit vše. Největší důvěru mají k jejímu využití u rutinních a snadno kontrolovatelných činností. Oblasti jako právní rozhodování, finance nebo řízení zaměstnanců podle autora stále vyžadují lidský dohled. Nejúspěšnější firmy proto využívají AI jako nástroj pro zvýšení produktivity, nikoli jako náhradu zaměstnanců. Umělá inteligence pomáhá s opakujícími se úkoly, zatímco klíčová rozhodnutí zůstávají na lidech.
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