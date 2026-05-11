Květnová a červnová nabídka našich IT školení

Pojedeme na vlně Linuxu, Dockeru, Zabbixu, Hashicorp Vaultu a Nginxu.

Sluníčka přibývá, doba dovolených se kvapem blíží, tak není teď ta nejvhodnější doba se před létem ještě na chviličku zastavit na některém z našich školení?

Květen je u nás především ve znamení Linuxu v podání šéfredaktora serveru Root.cz Petra Krčmáře. V červnu nás pak čeká Docker, Hashicorp Vault a Nginx. A nechybí ani oblíbené akademie. Všechna naše školení jsou online, takže se můžete připojit z domácí kanceláře, terasy nebo zahrady.

Úvod do Linuxu

Termín: 20. května

Náplň školení: linuxová distribuce, terminál, příkazy, práce se soubory, uživatelské účty, balíčkovací systém, dálková správa

První kroky na linuxovém serveru

Termín: 21. května

Náplň školení: zavádění systému, inicializační ramdisk, diskový subsystém, systémový disk, souborová práva, textový editor, balíčkovací systém, pravidelné spouštění úloh, systemd

Správa linuxového serveru

Termín: 27. května

Náplň školení: linuxová distribuce, konfigurace, adresářová struktura, LVM, RAID, šifrování disků, dálkový přístup pomocí SSH, síťování, linuxový firewall

Bezpečnost na linuxovém serveru

Termín: 28. května

Náplň školení: informační bezpečnost, bezpečnostní politika, bezpečnost serveru, síťová bezpečnost, firewall, nejčastější slabiny, bezpečnost hesel, zabezpečení služeb

Linux: správa počítačové sítě

Termín: 9. června

Náplň školení: vrstvový model, protokoly, směrovací tabulky a protokoly, směřovače, překlad adres, servery DHCP a DNS, Ipv6, VPN, diagnostika síťového provozu

Zabbix – pokročilé monitorování

Termín: 19. května

Náplň školení: tunning komponent, monitorování databází, Zabbix API, automatizace pomocí Ansible, decentralizace pomocí Zabbix proxy

Docker

Termín: 8. června

Náplň školení: instalace, práce s kontejnery a obrazy, Docker Compose, Traefik, monitoring Dockeru

Hashicorp Vault

Termín: 17. června

Náplň školení: instalace, koncepty, produkční setup, konfigurace, Secret engines, Auth Methods, Vault Agent

Webový server Nginx

Termín: 23. června

Náplň školení: principy protokolů http a HTTPS, praktické nasazené Nginx, konfigurační volby, virtuální hostitel, přesměrování, přepisování cest, reverzní proxy, kešování obsahu

A to samozřejmě není všechno. Kompletní nabídku našich školení najdete na našem webu.

