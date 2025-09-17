Computertrends  »  Technologie  »  Kyberochrana IT v éře AI: nová pravidla hry

Kyberochrana IT v éře AI: nová pravidla hry

PR článek
Dnes

Internet Info
Autor: Internet Info
AI útoky a deepfake phishing mění kyberprostor. Konference Cyber Security nabídne tipy, technologie a strategie pro bezpečné IT prostředí.

Kybernetické prostředí se dnes mění rychleji než kdykoliv předtím. Přicházejí nové typy hrozeb jako AI-generované malwary, deepfake phishing a další personalizované podvody nebo Ransomware-as-a-Service (RaaS). Útoky na dodavatelské řetězce tak ohrožují celé ekosystémy a deepfake podvody poškozují reputaci firem.

Jak se připravit na kybernetické útoky, jak je přežít a jak z celé situace vyjít silnější? To bude tématem konference Cyber Security 2025, která nabídne praktické nástroje pro efektivní ochranu vašich dat, systémů a reputace.

Spolu s odborníky na kyberochranu se sejdeme 16. října 2025 v Konferenčním centru City v PrazeDo 30. září můžete vstupenky pořídit za zvýhodněnou cenu Early Bird.

Témata, která na Cyber Security 2025 zazní:

Program nabídne pestrý mix technologií, legislativy i lidského faktoru – vše, co dnes tvoří pevnou obranu proti moderním kyberhrozbám.

  • Ochrana dat a příprava na kvantovou éru

Petr Kunstát z Thales vysvětlí, jak chránit citlivá data v cloudu i hybridních prostředích a proč je nutné připravit se na příchod kvantových počítačů, které mohou prolomit tradiční šifrování.

Experti z FreeDivision se podělí o zkušenosti s nasazováním bezpečnostních opatření napříč různými prostředími a nabídnou praktické tipy, jak udržet kontrolu nad daty i při rychlém růstu firmy.

  • Ochrana dodavatelského řetězce

Útočníci stále častěji směřují k velice zranitelnému místu – dodavatelskému řetězci. Jak ochránit firemní infrastrukturu i klienty, o tom všem budou mluvit Eva Varadyová a Libor Kovář z ARTIN.

  • AI a automatizace v kyberobraně

Pavel Škorpil z Bitdefender ukáže, jak lze pomocí umělé inteligence a automatizace snížit útočnou plochu až o 95 % a rychleji detekovat hrozby.

  • Identita jako klíč k bezpečnosti

Martin Haller z PATRON-IT předvede, jak v Entra ID a Microsoft 365 odhalovat kompromitované účty, číst signály ohrožení a včas reagovat, aby se útočníci nedostali k vašim datům.

  • Nová legislativa: NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti

Jana Pattynová z Pierstone představí hlavní změny, které nový zákon přinese, a jejich dopady na firmy a instituce.

Petr Kopřiva z NÚKIB naváže konkrétním pohledem na regulaci dodavatelů IT služeb a digitální infrastruktury i dopady na kritickou infrastrukturu.

  • OSINT a právo

Milan Listík z LISTIK LEGAL upozorní na právní hranice využívání veřejně dostupných informací, ukáže příklady z praxe a vysvětlí, jak se vyhnout průmyslové špionáži při investigaci i soudních sporech.

  • Lidský faktor a firemní odolnost

Aleš Špidla připomene, že kybernetická bezpečnost není jen technická otázka, ale i otázka přežití firmy, a že útoky mohou ohrozit reputaci i obchodní kontinuitu.

Martin Charvát z Úřad vlády ČR pak ukáže, jak motivovat zaměstnance, aby byli součástí obrany, nikoli slabinou.

Internet InfoAutor: Internet Info

Připojte se k odborníkům na konferenci Cyber Security 2025 16. října 2025 a získejte v Konferenčním centru City v Praze praktické nástroje a strategie pro ochranu vašich dat, systémů a využívání AI v kyberobraně.

prace_s_linuxem_tip

Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat

Stříbrní partneři akce jsou FreeDivisionIS4 securityThales, dalšími partnery jsou ARTIN a ANECT. Produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou CFOtrendsCIOtrendsCom­putertrendsChanneltrends a Se­curitytrends.

