Kyberútočníci v první polovině roku 2026 sázeli na důvěru, nikoli na exploity

Gen Digital publikoval svou první pololetní zprávu o kybernetických hrozbách. Data pocházejí z telemetrie napříč produkty společnosti a pokrývají prvních šest měsíců roku 2026.
Ústřední zjištění zprávy lze shrnout do jedné věty: útočníci opouštějí technické exploity a systematicky zneužívají důvěru.
Podvody dominují spektru hrozeb
Podvody a sociální inženýrství tvořily v prvním pololetí téměř 46 procent všech detekcí v telemetrii Gen. Malvertising představoval dalších přibližně 30 procent. Tradiční malware a exploity tak dohromady pokrývaly méně než čtvrtinu zachycených incidentů.
Mezi nejrychleji rostoucími kategoriemi figurují podvody s vydáváním se za vládní instituce (nárůst o 387 procent) a podvody s vydáváním se za rodinné příslušníky (nárůst o 454 procent). Obě kategorie těží z kontextu, který oběť vnímá jako legitimní – úřední komunikaci nebo zprávu od blízké osoby.
Gen zablokoval 114,2 milionu e-shop scamů, tedy o 109 procent více než v druhém pololetí 2025. Web skimming – technika, při které útočník injektuje škodlivý kód do platebních formulářů jinak legitimních e-shopů – zaznamenal nárůst o 212 procent na 996 300 zablokovaných pokusů.
Reklamní platformy jako distribuční kanál podvodů
Výzkum Gen Digital nazvaný Scam Ad Machine analyzoval reklamní data z platforem Meta pro Evropskou unii a Spojené království. Podvodné reklamy tvořily téměř třetinu analyzovaného vzorku a vygenerovaly více než 304 milionů zobrazení za méně než měsíc.
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Reklamní ekosystém tak podvodníkům poskytuje dosah, který dříve vyžadoval budování vlastní infrastruktury – botnetů, spamových kampaní nebo kompromitovaných webů.
GhostPairing: trvalý přístup k WhatsAppu bez hesla
Zpráva popisuje taktiku nazvanou GhostPairing. Útočník přiměje uživatele schválit připojení prohlížeče jako propojeného zařízení ve WhatsAppu. Po schválení získá trvalý přístup k účtu – zprávy, hlasové poznámky i kontakty zůstávají exponovány, aniž by platforma odeslala přihlašovací upozornění.
Útok funguje v rámci standardní funkcionality WhatsApp Web, což zásadně ztěžuje jeho detekci na straně poskytovatele služby.
Tech support scamy: Evropa dohání Spojené státy
Spojené státy zůstávají největším cílem tech support scamů s 4,67 milionu zablokovaných útoků. Francie s 2,54 milionu a Německo s 2,3 milionu ale dohromady americký trh mírně překonaly. Japonsko zaznamenalo téměř 2,2 milionu zablokovaných pokusů.
Celkový počet zablokovaných tech support scamů dosáhl 20,3 milionu, tedy o 61,6 procenta více než v předchozím pololetí. Uživatelé Windows tvořili 92 procent cílů.
Agentní AI rozšiřují útočnou plochu
Zpráva poprvé identifikuje agentní AI systémy jako samostatnou kategorii bezpečnostních rizik. Platforma Gen Sage detekovala u AI agentů vysoce rizikové chování: spouštění nebezpečných příkazů, otevírání vzdálených kanálů, stahování a exekuci kódu i vytváření trvalého vzdáleného přístupu.
Problém přesahuje generování falešných obrázků nebo phishingových textů. Agentní systémy procházejí web, instalují software, čtou a zapisují data, připojují se k sítím a vykonávají akce s oprávněními, která jim uživatel dříve udělil. Delegovaná oprávnění se tak stávají novým vektorem útoku – útočník nemusí prolomit zabezpečení, stačí zneužít práva, která AI agent již má k dispozici.
Úniky dat a sledování v číslech
Gen zablokoval průměrně 310,8 milionu pokusů o sledování měsíčně, celkem 1,9 miliardy za pololetí. Uživatelé Norton a LifeLock obdrželi více než 3,3 milionu upozornění na úniky dat s identifikovaným zdrojem – nárůst o 628,1 procenta oproti předchozímu období. Celkový počet zaznamenaných únikových incidentů dosáhl 18 618, tedy o 94,5 procenta více.
Dotazy na kreditní záznamy generovaly téměř půl milionu upozornění měsíčně, což naznačuje, že exponovaná osobní data se aktivně testují ve finančních kontextech. Upozornění na aktivitu u depozitních účtů vzrostla o 734 procent na 1,5 milionu.
Kontext jako zbraň
Data z první poloviny roku 2026 potvrzují trend, který se formoval v předchozích čtvrtletích. Útočníci investují do kontextu a důvěryhodnosti svých kampaní více než do technické sofistikovanosti exploitů.
Útok často uspěje dříve, než se oběť dostane k rozpoznatelnému nebezpečnému bodu – okolní situace, ať jde o rezervační systém, vládní komunikaci, rodinnou zprávu nebo reklamní platformu, působí legitimně. Agentní AI systémy tento posun dále prohlubují tím, že rozšiřují útočnou plochu o delegovaná oprávnění a autonomní akce bez vědomí uživatele.
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