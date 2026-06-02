Sluchátka Zone Vibe Wireless k nám dorazila v nenápadném balení, které prozrazuje firemní nasazení. Strohá krabička z recyklovaného materiálu a v ní sluchátka a příslušenství. Sluchátka jsou celoplastová v elegantní šedé barvě. K dispozici jsou i bílá a růžová varianta. Na první pohled se zdají křehká, ale zdání klame. Možná je to způsobeno jejich nízkou hmotností, která je pěkných 180 g. Nejedná se tedy o robustní herní model, ale o produkt určený k přenášení mezi zasedačkami, kanceláří a domovem. Proto se výrobce snažil hmotnost minimalizovat. A je třeba říci. že se to podařilo. Po nasazení sluchátek na uši je člověk za chvíli téměř nevnímá. Sluchátka nejsou skládací, což vyžaduje poněkud větší prostor v tašce notebooku. Konstruktéři zvolili úpravu šířky posunem mušlí s reproduktory po pevné konstrukci. Na mušlích jsou ovládací prvky a konektor USB-C pro dobíjení akumulátoru. Udávaná výdrž je 18 až 20 hodin. Záleží však na mnoha faktorech, jako jsou vzdálenost od vysílače nebo kvalita signálu. Nabití z nuly na 100 % trvá asi 2 hodiny, nicméně už po 5-ti minutách nabíjení jsou schopny fungovat zhruba hodinu. Stav nabití baterie po zapnutí oznámí sluchátka hlasem, stejně jako jejich připojení na Bluetooth nebo ztlumení mikrofonu. Jde o velmi praktickou funkci, která zpříjemňuje používání.
Náušníky jsou textilní a vnitřní materiál je molitan. Výrobce počítá s tím, že při intenzivním užívání může dojít k jejich opotřebení, a tak náušníky nabízí jako náhradní díl, který lze je snadno vyměnit. Sluchátka sedí dobře a ani při prudších pohybech hlavy nepadají.
Připojení
Zone Vibe Wireless jsou nabízena v několika variantách. Buď s bezdrátovým adaptérem, nebo jako čisté bluetooth-provedení. To má výhodu, že uživatel nemusí nosit malý adaptér, který se snadno ztratí. Sluchátka podporují standard Bluetooth 5.2 a profily A2DP, AVRCP, HFP, SPP, DID, které zajišťují veškerou komunikaci a funkce potřebné pro přenos zvuku a ovládání hovorů.
Užitečná je možnost párovat sluchátka s až osmi zařízeními a udržovat dvě aktivní připojení současně. Tedy např. notebook a telefon a sluchátka tak mohou fungovat i jako sada handsfree. Dosah signálu je slušný, a pokud se pohybujeme ve viditelné vzdálenosti od počítače nebo notebooku, tak není se signálem problém.
Ovládání
Sluchátka jsou primárně navržena pro práci v Microsoft Teams, ale fungovat budou i s jiným komunikačním softwarem. V Teams je jejich provoz zaručen a certifikován. To je pro firemní nasazení nezbytné, protože žádný firemní ajťák nechce zkoumat, proč sluchátka nefungují tak, jak mají, a trávit hodiny řešením problémů. Takto má jistotu, že sluchátka prostě fungovat budou. Logitech k tomu dodává aplikaci Logitech Sync, jež IT oddělení umožňuje sledovat stav sluchátek celoplošně.
V této aplikaci mohou administrátoři spravovat nejen sluchátka, ale také webkamery a videokonferenční zařízení. Lze zde vést jejich evidenci, monitorovat funkčnost a aktualizovat firmware. Navíc je v aplikaci k dispozici podpora pro sluchátka v podobě návodů na konfiguraci, pomoc při řešení potíží nebo možnost stáhnout různé verze firmwaru, nejen ty aktuální. Pro sledování stavu jsou podporována i vybraná zařízení jiných výrobců.
Kromě toho mají uživatelé možnost nainstalovat si do telefonu další aplikaci, kterou si lze např. doladit zvuk pomocí ekvalizéru.
Na samotných sluchátkách jsou potom tlačítka pro zapnutí, nastavení hlasitosti, příjem hovoru, a tlačítko pro zastavení a spuštění přehrávání skladby.
Hovor a hudba
Jak jsem zmínil na začátku, sluchátka jsou určena do firemního prostředí. Tedy pro hovor během online jednání. K tomu jsou vybavena vyklápěcím mikrofonem, který i když nedosahuje úplně k ústům, pracuje velmi dobře. Je vybaven tlačítkem Mute (stejnou funkci má, když mikrofon zvednete). Sluchátka nedisponují ANC, takže v MHD vám úplný komfort poslechu nezajistí. Ale opět se zde bavíme o primárním prostředí využití sluchátek, a tím je kancelář. Mikrofon má dobrou citlivost, srozumitelnost hovoru je vynikající.
Kvalita zvuku je solidní, a při využití sluchátek jako pracovních je spíš nadprůměrná. Hovory odbaví v rozsahu 100 Hz – 8 kHz, hudbu mezi 20 Hz – 20 kHz. Zvukově mají sluchátka příjemný dynamický projev se zvýrazněnými středy a basy, ale horšími výškami. Což opět ukazuje na primárně pracovní využití. Pro poslech hudby ve volném čase nebo jako kulisy při práci obstojí víc než dobře. Sluchátka podporují kodeky SBC a AAC. Měniče pak mají 40 mm.
Celkově mají Zone Vibe Wireless moje sympatie. Dělají přesně to, co mají! Fungují spolehlivě a jejich používání je bez problémů. To je ve firemním prostředí základ. Připojování k Bluetooth je rychlé a bez potíží. Dosah v kancelářském prostředí je dostatečný a výdrž slušná. Zvuková kvalita také není špatná, stejně jako kvalita provedení. Z mého pohledu je poměr cena výkon nadprůměrný.