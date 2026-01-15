Computertrends  »  Technologie  »  Máte Toyotu? Samsung Wallet vám ji odemkne i nastartuje

Máte Toyotu? Samsung Wallet vám ji odemkne i nastartuje

Pavel Louda
Včera

Toyota RAV4
Autor: Samsung
Toyota RAV4
Nová funkce, kterou představil známý korejský výrobce, usnadní ovládání i zabezpečení vybraných japonských automobilů.

Od ledna 2026 funguje aplikace Samsungu jako digitální klíč k vybraným vozům značky Toyota. Novinku lze použít i v Česku.

Díky této nové funkci můžou majitelé kompatibilních telefonů Samsung Galaxy své vozy pomocí telefonu odemykat, zamykat i startovat, což vylepšuje bezpečnost i pohodlí při jízdě.

Technologie digitálního klíče funguje s vybranými vozy značky Toyota, zpočátku to platí pro letošní modelovou řadu Toyota RAV4.

Možnost využívat aplikaci Samsung Wallet pro fungování auta tak doplní další její funkce, které zahrnují platební karty, osobní doklady, jízdenky a vstupenky nebo právě digitální klíče všeho druhu.

Jak to funguje?

Pokud se kompatibilní vůz značky Toyota spáruje s aplikací Samsung Wallet, lze následně tlačítkem v aplikaci vozidlo odemknout a nastartovat, fyzický klíček vůbec není zapotřebí.

Přístroj využívá bezdrátové technologie Ultra-Wideband (UWB) a Near Field Communication (NFC). 

UWB je standardní komunikační protokol certifikovaný organizací Car Connectivity Consortium (CCC) a kromě pohodlnějšího ovládání navíc vylepšuje i zabezpečení vozu, protože významně snižuje riziko neoprávněného vniknutí do automobilu.

Pokud někomu klíče svěřit chcete, lze je v digitální podobě prostřednictvím aplikace Samsung Wallet nasdílet, pak se daný člověk do auta dostane a telefonem i nastartuje. Sdílení lze samozřejmě kdykoli zrušit.

V aplikaci Wallet se digitální klíče od vozů Toyota ukládají přímo v přístroji, o ochranu se platforma Samsung Knox. Digitální klíče navíc splňují přísné požadavky pro certifikát EAL6+.

Pokud se telefon s uloženým digitálním klíčem ztratí nebo ho majiteli ukradnou, lze klíč na dálku zablokovat nebo smazat prostřednictvím služby Samsung Find.

  Našli jste v článku chybu?

Témata:

