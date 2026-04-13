Meta představuje nový AI model Muse Spark

Meta představila Muse Spark, první model ze své nové rodiny umělé inteligence Muse, čímž signalizuje to, co sama popisuje jako „zásadní přepracování“ své strategie v oblasti AI.
Model pochází z laboratoří Superintelligence Labs, divize založené před necelým rokem s deklarovaným cílem poskytovat „osobní superinteligenci pro každého“. Muse Spark představuje odklon od dřívějších modelů Llama, které se u uživatelů i v nezávislých žebříčcích setkaly s rozporuplným přijetím.
Na rozdíl od Llama je Muse Spark proprietárním modelem. Šéf Mety Mark Zuckerberg však uvedl, že širší rodina Muse bude i v budoucnu zahrnovat open-source verze. Klíčovou součástí designu Sparku je jeho integrace se sociálními platformami. Model tak může čerpat z obsahu Instagramu, Facebooku či Threads, aby poskytoval kontextovější odpovědi.
Může například odkazovat na veřejné příspěvky spojené s místy nebo trendovými tématy. Meta uvádí, že budoucí aktualizace půjdou ještě dál a budou přímo do odpovědí začleňovat příspěvky, fotografie a videa, přičemž budou uvádět jejich původní autory.
V technických srovnávacích testech prý Muse Spark podává výkon srovnatelný nebo lepší než konkurenční modely od společností jako OpenAI, Anthropic, Google a xAI. Současně však společnost uznala oblasti, ve kterých model stále potřebuje vylepšení, včetně dlouhodobých autonomních úkolů a schopností kódování.
Jednou z nových funkcí, na kterou se klade důraz, je postupně zaváděný režim „Contemplating“, který využívá více (až šestnáct) AI agentů k řešení složitějších problémů. Podle společnosti může tento přístup zlepšit výkon, aniž by výrazně prodloužil dobu odezvy.
Meta také zdůraznila pokroky v tom, jak je model trénován. Na rozdíl od dřívějších systémů, které čelily kritice za omezené využití posilovacího učení, Muse Spark zahrnuje další tréninkové kroky zaměřené na zlepšení spolehlivosti. Společnost uvádí, že to zahrnuje mechanismy, jako jsou „tresty za čas na přemýšlení“, které jsou navrženy tak, aby vyvážily přesnost a efektivitu.
Současně s uvedením na trh aktualizovala Meta svůj Advanced AI Scaling Framework a rozšířila tak způsob, jakým hodnotí potenciální rizika. Společnost uvedla, že Muse Spark „spadá do bezpečných mezí ve všech kategoriích hraničních rizik, které jsme měřili“.
Muse Spark je momentálně k dispozici prostřednictvím aplikace Meta pro AI, jejího webu a omezené náhledové verze API pro vybrané partnery. Širší přístup je předpokládán v nadcházejících týdnech, v plánu je též integrace s Instagramem, Facebookem, Messengerem a aplikací WhatsApp.
