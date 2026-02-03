Computertrends  »  Technologie  »  Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou přesto nervózní

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou přesto nervózní

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Vizualizace poklesu akcií Microsoftu navzdory rekordním ziskům, s důrazem na závislost na AI partnerech (OpenAI, Anthropic) a investice do cloudové infrastruktury Azure.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Microsoftu se ekonomicky v posledních měsících daří. Problém může být v tom, nakolik jeho úspěch závisí na rozvoji umělé inteligence.

Microsoft má za sebou jedno z ekonomicky nejsilnějších čtvrtletí. O tom, že by se investoři společnosti pouze radovali, však nemůže být řeč. Její zisky při tržbách 81,3 miliardy dolarů meziročně vzrostly o 60 % na 38,5 miliardy. 

Cena akcií Microsoftu přesto po uzavření burzy klesla o 6 %. Analytici si totiž všímají toho, do jaké míry jeho budoucnost závisí na firmách zabývajících se umělou inteligencí.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Tato závislost byla hlavním tématem konferenčního hovoru s generálním ředitelem Microsoftu Satyou Nadellou a finanční ředitelkou Amy Hoodovou. Žádá si totiž obří investice a už dnes 45 % z 625 miliard dolarů nevyřízených zakázek Microsoftu – jeho budoucích tržeb – závisí na kontraktech se společností OpenAI, která už loni na podzim souhlasila s nákupem dalších cloudových služeb Azure v hodnotě 250 miliard dolarů.

Hoodová se investory snažila klidnit poukázáním na zbylých 55 % objednávek. 

„Zhruba 350 miliard dolarů souvisí s šířkou našeho portfolia, šířkou zákazníků a leží napříč řešeními, napříč Azure, napříč odvětvími, napříč geografickými oblastmi,“ uvedla Hoodová. „To je významná RPO bilance, vyšší než u většiny konkurentů, a taky diverzifikovanější. A upřímně řečeno, myslím si, že v ni máme velmi velkou důvěru.“

Šestnáct novinek ve Windows 11, které vám umožní pohrát si s jejich designem a nastavením Přečtěte si také:

Šestnáct novinek ve Windows 11, které vám umožní pohrát si s jejich designem a nastavením

Během telekonference s analytiky nebyla zmíněna, ale v prezentaci výsledků Microsoftu byla uvedena také role společnosti Anthropic, dalšího významného vývojáře umělé inteligence. 

V listopadu se společnost zavázala koupit výpočetní kapacitu Azure v hodnotě 30 miliard dolarů a podpořit nasazení výpočetního výkonu až jednoho gigawattu. V rámci této dohody investovaly společnosti Nvidia a Microsoft do Anthropicu 10, respektive 5 miliard dolarů.

To vše znamená, že velká část nevyřízených zakázek Microsoftu je vázána na startupy v oblasti AI, které teprve musí prokázat, že jsou schopny dosáhnout zisku. 

Školení Linux

Na jejich podporu Microsoft vynakládá značné prostředky, zejména na datová centra a hardware. Jen ve druhém čtvrtletí dosáhly jeho kapitálové výdaje 37,5 miliardy dolarů, přičemž asi dvě třetiny z této sumy směřovaly do rychle se znehodnocujícího vybavení, jako jsou GPU a CPU.

Dle vyjádření svých šéfů Microsoft očekává, že boom v oblasti umělé inteligence bude pokračovat. Pro třetí čtvrtletí předpovídá tržby ve výši 80,65 až 81,75 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 15 až 17 %.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Daň z přidané hodnoty

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Kontrolní hlášení

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ