Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích operačního systému

Radan Dolejš
Dnes

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Microsoft vydal mimořádnou opravnou aktualizaci, která řeší dvě zásadní chyby zavlečené srpnovým Patch Tuesday, jež zablokovaly upgrady Windows 11 a zároveň způsobily selhání nástrojů pro reset a obnovu systému jak na Windows 10, tak Windows 11.

V rámci bezpečnostních aktualizací zveřejněných v srpnu 2025 (KB5063875, KB5063709 a KB5063877) se objevily chyby způsobující:

  • Blokaci instalace aktualizací na Windows 11 verzích 22H2 a 23H2, kdy se u některých zařízení zobrazovala chyba s kódem 0×8007007F znemožňující dokončit upgrade. Problém se týkal také Windows Server 2019 a 2022.
  • Selhání funkcí resetování a obnovy systému, což ovlivnilo nejen Windows 11 (22H2 i 23H2), ale i Windows 10 verze 22H2 a také enterprise verze Windows 10 Enterprise LTSC (2019, 2021) a IoT Enterprise LTSC.
Mezi nefunkční funkce patřilo například „Reset this PC“, nástroje pro řešení problémů přes Windows Update nebo „RemoteWipe CSP“ používaný v podnikových prostředích.

Rychlá reakce Microsoftu: Out-of-band update

K nápravě situace vydal Microsoft 19. srpna mimořádnou (out-of-band) kumulativní aktualizaci KB5066189, která nahrazuje chybná srpnová data a obnovuje plnou funkčnost nástrojů pro reset a obnovu systému. 

Aktualizace je volitelná, Microsoft ji doporučuje instalovat všem uživatelům, kteří zaznamenali zmíněné potíže.

Problém s upgradem Windows 11 byl už vyřešen bez nutnosti manuálních kroků uživatelů již ke dni 15. srpna 2025. Zařízení, která od té doby provedla upgrade, by při opětovné instalaci aktualizací chybu již nezaznamenala.

Seriál: Windows 11
Přečtěte si všechny díly seriálu Windows 11 nebo sledujte jeho RSS
