Computertrends  »  Securitytrends  »  Moderní obrana proti phishingu a zero day útokům: OPSWAT v praxi českých organizací

Moderní obrana proti phishingu a zero day útokům: OPSWAT v praxi českých organizací

PR článek
Dnes

Sdílet

Michal Štusák, spolumajitel společnosti ComSource
Autor: Michal Štusák, spolumajitel společnosti ComSource
Phishing, zero day útoky, infikované přílohy. Moderní hrozby často procházejí tradičními bezpečnostními vrstvami bez povšimnutí. Řešení OPSWAT, které v České republice implementuje společnost ComSource, nabízí vícevrstvou ochranu pro firmy, organizace i kritickou infrastrukturu.

Kybernetické útoky dnes nejsou otázkou, „jestli“, ale pouze „kdy a jak“. V prostředí kritické infrastruktury, státní správy, zdravotnictví nebo průmyslu přitom důsledky útoku mohou znamenat nejen finanční škody, ale i ohrožení provozu, bezpečnosti a života. Přesto řada organizací stále podceňuje moderní hrozby, které již běžné antiviry nebo firewally nedokážou zachytit.

Podle dat OPSWAT přichází až 75 % kybernetických útoků skrze e-maily a 80 % organizací v kritické infrastruktuře se už stalo obětí phishingových kampaní. „Tradiční bezpečnostní řešení už na dnešní úroveň útoků nestačí. Potřebujeme komplexní, vícevrstvou ochranu, která eliminuje hrozby dříve, než se vůbec dostanou k uživateli,“ říká Michal Štusák, spolumajitel společnosti ComSource, která je oficiálním implementačním partnerem OPSWAT pro Českou republiku.

Sanitizace: Neutralizace obsahu v reálném čase

Jedním z klíčových pilířů OPSWAT je technologie Content Disarm & Reconstruction (CDR). Ta příchozí soubory kompletně rozebere na jednotlivé komponenty, analyzuje jejich strukturu, odstraní potenciálně škodlivé části a výsledek znovu sestaví jako plně bezpečný dokument. Zásadní výhodou této metody je schopnost neutralizovat i tzv. zero day hrozby, na které běžné antiviry často nereagují.

CDR v podání OPSWAT zvládne analyzovat přes 180 typů souborů včetně dokumentů Office, PDF, obrázků, archivů nebo CAD výkresů, což umožňuje široké využití napříč různými odvětvími.

Multiscanning: Čím víc očí, tím větší šance na detekci

Druhým zásadním prvkem je tzv. multiscanning — tedy paralelní skenování souborů více než třicítkou různých antivirových enginů od různých výrobců. Každý engine využívá jiné signatury, heuristiku i detekční schopnosti. Kombinací těchto zdrojů roste šance na zachycení i nejnovějších hrozeb, které by jinak mohly projít pod radarem jednotlivých nástrojů.

„V kyberbezpečnosti platí jednoduché pravidlo: nespoléhat se na jeden pohled. Kombinace různých detekčních mechanismů zásadně zvyšuje pravděpodobnost, že hrozbu zachytíme včas,“ dodává Michal Štusák.

Network diody: Ochrana i v těch nejcitlivějších prostředích

Pro kritickou infrastrukturu nabízí OPSWAT i tzv. network diody – speciální jednosměrné brány, které umožňují přenášet data pouze jedním směrem bez možnosti zpětného průniku. Typickým využitím jsou SCADA systémy, jaderné elektrárny, letiště, dopravní uzly, zdravotnické informační systémy či vojenské sítě, kde je absolutní izolace klíčová.

Díky network diodám je možné například bezpečně aktualizovat systémy nebo přenášet data z provozních sítí do analytických center, aniž přitom vzniká riziko, že bude kritický systém zasažen útokem.

linux_sprava_tip

Prevence místo hašení požárů

Zatímco průměrné náklady na jeden únik dat dosahují 4,88 milionu dolarů a odstranění následků phishingového útoku trvá v průměru 261 dní, prevence je vždy výrazně levnější a efektivnější než řešení následků.

OPSWAT v kombinaci se zkušenostmi lokálního partnera ComSource přináší českým firmám a institucím technologie, které umožňují posunout kybernetickou ochranu na zcela novou úroveň. „Naší ambicí je pomoci organizacím nastavovat bezpečnostní strategii, tak aby minimalizovaly nejen technologická, ale i lidská selhání. Opatření typu CDR, multiscanning nebo network diody dávají smysl právě proto, že fungují i tam, kde běžné systémy selhávají,“ uzavírá Michal Štusák.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více
Docker
22. 9. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ