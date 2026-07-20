Mythos není zázračný hackerský robot, ale magické zrcadlo

Model, který zatím nikdo z bezpečnostních expertů neměl možnost vyzkoušet, se stal strašákem roku. A jak už to u podobných oznámení bývá, někde mezi bezbřehým nadšením a panikou se vytratil zdravý rozum.
Inovace hodná pozornosti
Mythos údajně dokáže autonomně vyhledávat zranitelnosti, a především řetězit exploity, díky čemuž v testech zvládl přes noc to, co by týmu zkušených bezpečnostních výzkumníků trvalo týdny. To rozhodně není málo a byla by chyba tento pokrok zlehčovat. Je však potřeba dodat i druhou stranu mince – nejde o zázračný hackerský robot, který ze dne na den změnil pravidla hry.
Proč? Protože zranitelnosti, jež takový nástroj nachází, spadají převážně do stejných kategorií, které jsou již léta známé, analyzované a jsou ošetřitelné. Mythos nevymýšlí nové vektory útoku. Ano, může zásadně změnit rychlost a objem, v jakém jsou zranitelnosti odhalovány, zkracuje také časové okno mezi objevením chyby a jejím zneužitím. Útočníků tak může být více a budou rychlejší. Stále však budou útočit na stejné slabiny. Navíc úzké místo dosud nespočívalo v hledání chyb. Bylo a stále je v jejich opravě.
Patch management jako priorita?
Většina zranitelností zůstává neopravená ještě měsíce či roky poté, co výrobce vydal záplatu. Ne proto, že by o nich organizace nevěděly, ale proto, že chybějí procesy, lidé, čas nebo správně nastavené priority. Nástroj, který dokáže rychleji najít více chyb, na podstatě tohoto problému nic nemění. Pouze jej ještě více zvýrazní, pokud ve firmě proces záplatování nefunguje tak, jak by měl.
Pokud se však až doposud bezpečnost brala vážně a pravidelně záplatovaly systémy, rozumně segmentovala síť, zálohovala data, monitorovalo prostředí a je připravený plán reakce na incidenty, pak se v zásadě nic nemění. Ano, bezpečností experti budou pod větším časovým tlakem a detekce a reakce budou důležitější než kdykoli předtím, ale základy, na kterých celé odvětví kybernetické bezpečnosti stojí, budou fungovat dále.
Houstone, máme problém
Potíž nastává tehdy, pokud se bezpečnostní hygiena dlouhodobě zanedbávala. Jestliže byly provozovány děravé systémy, plochá síť, zastaralý antivirus a neexistoval dohled nad prostředím. Dosud firemní infrastrukturu možná chránilo jen to, že si útočníci vybírali větší cíle. To se však díky AI a vyšší míře automatizace na straně útočníků může změnit.
To, co se skutečně mění, je význam detekce a reakce. Pokud dokáže útočník proměnit zranitelnost ve funkční exploit během hodin místo týdnů, samotná prevence přestává stačit. Časové okno, ve kterém ještě není k dispozici záplata, protože dosud neexistuje, bude představovat větší riziko.
Rozhodující proto bude, zda v infrastruktuře v reálném čase bude vidět, co se aktuálně děje, a jestli je možné podezřelou aktivitu zachytit a zastavit dříve, než způsobí významnější škody.
Mythos je zrcadlo
Nástroj, jako je Mythos, sám o sobě není hrozbou. Je to zrcadlo. Bez příkras ukáže, jak na tom skutečně zabezpečení je. Organizacím se zodpovědným přístupem poskytne náskok, který dokážou využít k rychlejší nápravě zjištěných problémů.
Naopak těm, které bezpečnost dlouhodobě zanedbávají, zvýší cenu nahromaděného dluhu. Technologie navíc není všelékem, a proto situaci nevyřeší nákup další licence nebo nového řešení. Největším rizikem zůstává to, co jím bylo vždy – organizace, jež bezpečnostní opatření odkládají až do chvíle, kdy se něco stane.
Pozornost by proto neměla směřovat pouze k inovacím typu Mythos, ale především k základním otázkám – ví organizace, co má chránit? Má zavedené a důsledně uplatňované bezpečnostní základy? Dokáže potenciální problém zachytit dostatečně brzy, aby na něj stihla reagovat? A je jasně určeno, kdo má v případě krize jakou roli a odpovědnost?
Tam, kde na tyto otázky existují odpovědi, nepředstavuje éra umělé inteligence důvod k panice. Tam, kde chybějí, není na vině žádný nový model. Mythos pouze zviditelnil to, co ve firmách existovalo po celou dobu.
Foto: Martin.Lohnert.Soitron
Martin Lohnert, generální ředitel void SOC – dohledového centra kybernetické bezpečnosti společnosti Soitron