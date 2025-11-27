Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Nadšení pro AI opadá, podniky budou odkládat plánované výdaje

Nadšení pro AI opadá, podniky budou odkládat plánované výdaje

Pavel Louda
Dnes

Autor: PCWorld.com
Propast mezi nadhodnocenými sliby dodavatelů a hodnotou, které podniky získávají, se zvětšuje, což přinutí trh, aby očekávání přizpůsobil realitě, uvádí analytická firma Forrester.

Jen méně než třetina manažerů je schopna propojit hodnotu AI s finančním růstem své organizace, takže se vrátí tradiční role finančních ředitelů, aby schvalovali investice do AI na základě jejich návratnosti.

Forrester proto očekává, že firmy odloží až čtvrtinu svých plánovaných výdajů na AI až do roku 2027, kdy bude o návratnosti prostředků věnovaných na AI jasněji.

„V příštím roce skončí období velkého nadšení z umělé inteligence, protože se zintenzivní tlak finančních ředitelů na dosažení skutečných, měřitelných výsledků z iniciativ AI,“ říká Sharyn Leaver, analytička Forresteru. 

A vzhledem k pokračujícím složitějšími geopolitickými a ekonomickými riziky budou firmy tyto investice muset přehodnotit.

V roce 2026 také dojde k prudkému nárůstu využívání služeb neocloudů, tedy specializovaných poskytovatelů cloudových služeb, kteří se zaměřují na využití vysoce výkonných grafických procesorů pro AI úlohy. 

Jejich řešení, která poskytují podnikové klientele, nabízejí pokročilé schopnosti orchestrace, podporují open source modely a nabízejí suverenitu pro AI řešení.

Tržby těchto neocloudů dosáhnou v příštím roce hodnoty 20 miliard dolarů, což oslabí pozici tradičních superposkytovatelů v oblasti GenAI.

Pro příští rok bude pro firmy také mnohem obtížnější shánět vývojáře. S tím, jak organizace integrují lidské znalosti zkušených vývojářů s vývojem podporovaným AI, aby dosáhly nejlepších výsledků, budou hledat kandidáty, kteří už mají silné základy v oblasti systémové architektury. A to výrazně prodlouží dobu, než takového člověka najdou.

A následujícím roce se začnou výrazněji zvedat i výdaje na kvantovou bezpečnost. Forrester předpokládá, že už mohou překročit 5 % celkového rozpočtu na IT bezpečnost.

Navýší se především konzultační služby pro plánování migrace na kvantovou bezpečnosti a na specifické kryptografické nástroje. Prioritou kvantové bezpečnosti přitom budou kritické firemní systémy s velkým dopadem na podnikání, dodává Forrester.

