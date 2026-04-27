Nákupy pod taktovkou AI? Uživatelé už mění preference

Pavel Louda
Dnes

Autor: Depositphotos
Už dvě třetiny uživatelů nakupujících v režimu B2B dává přednost nákupu, v němž do procesu nebude nezasahovat obchodní zástupce prodejce. Chtějí totiž realizovat transakce podle svých vlastních podmínek, aniž by je kdokoliv ovlivňoval. A k tomu ji má pomoci široká podpora AI nástrojů.

Průzkum z loňského podzimu mezi nákupčími v mezifiremním obchodování (B2B) zjistil, že téměř polovina respondentů při nedávných nákupech využilo umělou inteligenci, uvádí Gartner.

Je to důsledek měnícího se postoje firem ohledně jejich nákupu. Plných 67 % dotázaných totiž preferuje při nákupním procesu co nejmenší zásahy ze strany prodejce.

Podle Gartneru kupující v B2B sektoru postupují při klíčových nákupních úkolech výrazně autonomnějším způsobem, přičemž prodejci se už nemohou v těchto momentech spoléhat na statické prodejní materiály, aby s nimi dokázali ovlivnit chování nakupujících.

To vede k tomu, že firmy musejí zcela přepracovat oblast podpory prodeje a řešení, jimiž jejich obchodní zástupci disponují. 

Podle analytiků je nutné přejít od distribuce statického obsahu k podpoře založené na umělé inteligenci a zaimplementovat ji do běžného prodejního workflow.

Kupující vyhledávají, prověřují dodavatele a formují své požadavky s menším počtem počátečních interakcí s prodávajícím, a tomu se musejí prodejci přizpůsobit.

Školení Kubernetes

Při nákupu, který řídí umělá inteligence, musejí prodejci pomoci nákupčím získat jasnou představu o hodnotě nákupu – tedy pochopit to, jak dané řešení zlepší obchodní výsledky v konkrétním kontextu kupujícího.

A jak by na novou situaci měli reagovat prodejní týmy? Tady jsou rady expertů:

  • Zavést AI agenty zaměřené na kupující a prodejce, kteří podporují jak autonomní ověřování kupujícího, tak formulování hodnoty prodejcem.
  • Strukturovat obsah do modulárních stavebních bloků připravených pro AI agenty, které lze následně dynamicky sestavovat do kontextově orientovaných informačních zdrojů (aby je následně mohli sdílet kupující nebo prodejci).
  • Začlenit tuto podporu přímo do systémů, které využívají prodejci, tak aby se automatizovala v rámci stávajících pracovních postupů, díky čemuž se zlepší přijetí nových postupů a sníží administrativní zátěž odpovídajících pracovníků.
Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Pavel Louda

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
WireGuard: nasazujeme VPN rychle a jednoduše
30. 4. 2026
9:00
Více
Hashicorp Vault
4. 5. 2026
9:30
Více
Zabbix - základy monitorování
5. 5. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ