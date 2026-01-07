Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Data pracovního portálu JenPráce.cz za rok 2025 potvrdila vysokou poptávku firem po specialistech v oblasti informačních technologií i zvyšující se konkurenční boj zaměstnavatelů po kvalifikovaných odbornících.
Nástupní mzdy IT profesí rostly loni nejvíce jak v relativním, tak v absolutním vyjádření. Největší skok zaznamenala profese specialistů operačních systémů, kde se průměrná nástupní odměna zvýšila meziročně z 42 371 na 56 400 korun, což představuje nárůst o 33 %.
Výrazný růst byl patrný i u dalších IT pozic: u profese analytika IT vzrostla průměrná nástupní odměna o 14 982 korun, u správců IT z 45 506 na 56 132 korun, u konzultantů IT o 15 506 korun a u pozice support IT z 42 306 Kč na 48 185 Kč, tedy o 13,9 %.
„Téměř každá firma dnes řeší digitalizaci procesů, přechod na online služby, cloudová řešení, kyberbezpečnost nebo datové analýzy. To zvyšuje poptávku po konzultantech IT, analyticích, správcích systémů i supportu. Roste tlak na rychlé obsazení těchto rolí, což žene nástupní mzdy nahoru,“ uvedla Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz. „Loni bylo u IT profesí naprosto běžné, že kandidáti měli současně více nabídek. Firmy proto už na startu nabízely výrazně vyšší částky než před rokem či dvěma,“ dodala Anna Kevorkyan.
Výrazný růst nástupních mezd se ale netýkal pouze IT oborů. Na rostoucí odměny pracovníků správy pohledávek upozorňoval portál JenPráce.cz už v srpnu 2025 a data za celý loňský rok jen potvrdila trend v tomto oboru. Nástupní odměna se zde zvýšila z 30 003 Kč na 38 315 Kč, tedy o 8 312 Kč.
„Obor správy pohledávek a vymáhání dluhů roste. Jak osobní, tak firemní úvěry jsou na vzestupu, což v kombinaci se změnami v legislativě logicky vede k většímu počtu pohledávek, které je potřeba spravovat,“ uvedla Anna Kevorkyan.
Nástupní mzdy rostly loni o 25,6 % také HR manažerům, což je logickým důsledkem celkového vývoje na trhu práce.
„Trh práce byl loni napjatý, firmy těžko sháněly lidi do klíčových rolí. Úspěch náboru, udržení zaměstnanců i budování značky zaměstnavatele tak stálo hlavně na HR. Firmy si uvědomily, že bez silného HR nedokážou obsadit ani IT, ani manažerské pozice, proto byly ochotné za kvalitního HR manažera výrazně víc zaplatit,“ dodala Anna Kevorkyan.
Benefitem číslo 1 byl v roce 2025 příspěvek na stravování
Zatímco v roce 2024 byly nejčastěji nabízeným zaměstnaneckým benefitem finanční bonusy a prémie, loni se po roční pauze vrátil do čela tohoto žebříčku příspěvek na stravování.
Jeho vítězství bylo ale spíše symbolické – firmy ho nabízely v 9,39 % případů, zatímco finanční bonusy a prémie v 9,38 %. Rok 2025 lze tedy shrnout tak, že nejnabízenějšími benefity byly současně příspěvek na stravování a finanční bonusy a prémie. V celkem 9,25 % případů pak firmy nabídly také dovolenou navíc.
„Příspěvek na stravování a týden dovolené navíc se v mnoha oborech stal standardem. Firmy, které by tyto benefity nenabízely, by v inzerátech vypadaly výrazně hůř než konkurence,“ popsala Anna Kevorkyan.
