Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2

Václav Tesař
Dnes

Autor: Depositphotos
Dnes končí oficiální podpora Windows 10. Příští měsíc přijdou na řadu také Windows 11 ve verzi 23H2.

Microsoft opět připomněl uživatelům Windows 11 užívajícím zastaralou verzi 23H2, že je potřeba operační systém aktualizovat, jelikož její podpora už brzy skončí. Ano, o podporu tento týden nepřicházejí jen Windows 10, ale taky Windows 11 23H2, i když jejichž uživatelé mají přece jen ještě pár dní čas.

„Edice Home a Pro systému Windows 11, verze 23H2, budou i nadále dostávat měsíční aktualizace zabezpečení až do 11. listopadu 2025,“ uvádí v oficiální dokumentaci Microsoft. 

Po tomto datu však už pro danou verzi nebudou poskytovány žádné bezpečnostní aktualizace, takže pokud jste ještě neprovedli upgrade na verzi 24H2 (nebo 25H2), měli byste tak učinit během nadcházejícího měsíce. Jde už o čtvrté varování, které Microsoft ohledně ukončení podpory pro Windows 11 23H2 letos vydal. Další už následovat nebudou.

Uživatelé Windows 11 23H2 tak jsou v podobné situaci jako uživatelé Windows 10, protože absence bezpečnostních aktualizací v budoucnu je pro ně nevýhodná. Bez měsíčních aktualizací, které opravují bezpečnostní chyby, se verze 23H2 stane zranitelnou vůči zneužití a s postupem času se potenciálně otevře stále více cest k ohrožení. 

hacking_tip

Pokud máte zařízení se systémem Windows 10, máte dvě možnosti, co teď dělat (pokud si nechcete pořizovat novější počítač s novějším operačním systémem):

  • upgradovat bezplatně na verzi Windows 11 , která je novější a tudíž i s podporou od Microsoftu, upgrade je ale možné provést jen na počítačích s Windows 10 verzí 22H2 (ověříte přes Start > Nastavení > Aktualizace & zabezpečení > služba Windows Update a Vyhledat aktualizace) a za podmínky, že váš hardware splňuje aspoň minimální specifikace, aby na něm nový operační systém fungoval,
  • využít bezplatně rozšířenou aktualizaci zabezpečení (ESU), která bude chránit vaše zařízení s operačním systémem Windows 10 ještě rok po 14. říjnu 2025. 

Program ESU má uživatelům „desítek“ snižovat riziko malwaru a kybernetických útoků, protože jim poskytuje přístup ke kritickým a důležitým aktualizacím zabezpečení (opět pro Windows 10 ve verzi 22H2). Měl by vám tedy poskytnout větší bezpečí, ale nezahrnuje technickou podporu ani jiné typy oprav, vylepšení funkcí či produktů. 

Abyste mohli program využít, je nutné se do něj zaregistrovat, kdykoli až do jeho konce, který je plánován na 13. října 2026.

Abyste mohli používat program ESU pro Windows 10: 

  • musíte používat Windows 10 ve verzi 22H2 Home, Professional, Pro Education nebo Workstations, 
  • zařízení musí mít nainstalovanou nejnovější aktualizaci Windows,
  • účet použitý při přihlášení do zařízení musí být účet správce, 
  • účet Microsoft nemůže být dětským účtem,
  • licence programu ESU pak bude přiřazena k účtu Microsoft použitému při registraci.

Pokud splňujete požadavky, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update. Následně by se měl zobrazit odkaz pro registraci do programu ESU.

Pokud jste do Windows přihlášeni pomocí místního účtu, budete se při registraci do programu ESU muset přihlásit k účtu Microsoft.

Někteří uživatelé možná byli vůči verzi 24H2 zprvu skeptičtí, zvlášť poté, co se ukázala jako poměrně chybová. Mezitím však její nedostatky Microsoft opravil, navíc už je k dispozici verze 25H2, byť se od sebe až na několik drobnějších vylepšení zásadněji neliší.

Konec podpory se netýká uživatelů edic Enterprise a Education, kteří u Windows 11 23H2 můžou s klidem zůstat ještě další rok, až do 10. listopadu 2026.

