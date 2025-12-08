Computertrends  »  Securitytrends  »  NIS2 v praxi: Co musí mít management firmy pod kontrolou?

NIS2 v praxi: Co musí mít management firmy pod kontrolou?

PR článek
Dnes

Sdílet

GettyImages
Autor: Vodafone Czech Republic a.s.
Směrnice NIS 2 a nový český zákon o kybernetické bezpečnosti, který nabyl účinnosti 1. listopadu 2025, zvedají laťku kyberbezpečnosti českých firem. Mimo jiné přinášejí i vyšší nároky na management, který je nově za soulad s legislativou přímo zodpovědný. Projděte si stručný checklist a ujistěte se, že máte všechna klíčová opatření týkající se řízení, procesů a technologií pod kontrolou.

O směrnici NIS 2 se hovoří už dlouho. Jejím cílem je, aby velké podniky především v kritických odvětvích, jako jsou energetika, zdravotnictví, doprava nebo telekomunikace, dokázaly lépe čelit stále častějším kyberútokům. A zatímco malých podniků se dotkne spíše nepřímo, velké firmy z regulovaných odvětví splňující určitá kritéria se jí musejí přizpůsobit naplno. Co to přesně znamená pro management? Připravili jsme pro vás krátkýchecklist, který vám pomůže mít NIS2, resp. nový český zákon o kybernetické bezpečnosti, který uvádí nová pravidla do legislativní praxe, pod kontrolou.

1. Převezměte odpovědnost na úrovni vedení

NIS2 ukládá přímou odpovědnost vrcholovému managementu. Kyberbezpečnost už tedy není jen tématem pro IT oddělení, ale strategická priorita podobně jako finanční řízení nebo ochrana zaměstnanců. Vedoucí pracovníci musejí mít jasný přehled o rizicích a aktivně dohlížet na dodržování a implementaci bezpečnostních opatření.

2. Nastavte procesy a organizační pravidla

Směrnice NIS 2 se netýká pouze technologií, ale klade důraz také na procesy. Firmy by měly mít nastavená interní pravidla, postupy a dokumentaci, které prokazují jejich soulad s legislativními požadavky. Kromě technických opatření je proto důležité věnovat pozornost i nastavení interních politik, reportingu a školení zaměstnanců.

3. Zaveďte nová technická opatření

Zabezpečení firemních serverů samo o sobě nestačí. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci běžně pracují i z mobilních telefonů, notebooků nebo vlastních zařízení (BYOD), je důležité věnovat pozornost i jejich ochraně. Právě tato zařízení totiž často představují slabé místo v celkové bezpečnostní strategii. Zajištění jejich bezpečnosti přitom nemusí znamenat složité nebo nákladné řešení – existují způsoby, jak je chránit efektivně a s minimálními nároky na správu. Pokud nevíte, kde začít, oslovte specialisty.

4. Zajistěte nepřetržitý monitoring a reporting incidentů

NIS2 vyžaduje, aby firmy všechny incidenty hlásily orgánu NÚKIB a dokázaly rychle reagovat na případné incidenty. To znamená nově nastavit interní procesy pro monitoring hrozeb, evidenci incidentů a jejich vyhodnocení.

5. Proškolte zaměstnance i management

Lidský faktor je často nejslabším článkem v kyberbezpečnosti firmy. NIS2 proto firmám ukládá povinnost vzdělávání. O hrozbách tak musí vědět nejenom IT oddělení, ale i všichni ostatní zaměstnanci včetně managementu. Krátká a pravidelná školení pomáhají zaměstnancům rozpoznat phishingové e-maily nebo škodlivé aplikace. Management pak může řídit veškerá opatření efektivněji.

NIS2 jako výzva i příležitost

Firmy, které plní zmíněné legislativní požadavky, získávají konkurenční výhodu, protože ukazují současným i potenciálním obchodním partnerům, že jsou spolehlivým a bezpečným článkem dodavatelského řetězce. „NIS2 není jen regulace, ale příležitost komplexně zvýšit odolnost firmy. Ve Vodafonu se zaměřujeme na lidi, procesy i technologie. Provádíme audity a konzultace a pak připravujeme řešení přesně na míru. Když je vše nastavené prakticky a měřitelně, compliance přichází přirozeně – a zákazník získává skutečnou jistotu bezpečí,“ říká Juraj Přibyl, Head of Cyber Security ve Vodafonu.

Získat maximum z transformace firemního modelu kyberbezpečnosti můžete i vy s komplexním řešením od Vodafone Business. To zahrnuje mimo jiné nástroje jako Lookout Mobile Security a Trend Micro Worry-Free, které dokážou chránit mobily i počítače před ransomwarem, phishingem i škodlivými aplikacemi – a to s minimálními nároky na správu. Díky těmto a další ICT službám na míru pomůžeme vaší firmě nejen naplnit požadavky NIS 2 bez zbytečných průtahů a komplikací, ale také zvládnout digitální transformaci jako celek.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Správa linuxového serveru
10. 12. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 2
10. 12. 2025
9:00
Více
Kubernetes
10. 12. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak funguje platforma IBM Power11?

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Proč přichází éra suverénních datových center?

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Těžba dat versus strojové učení

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

České investiční fondy sní americký sen

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ