Nový Computertrends 3/2026: Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Titulní téma otevírá rozsáhlý materiál Microsoft mění Office a zdražuje kvůli AI. Text detailně rozebírá zásadní transformaci kancelářského balíku, který pod novou identitou Microsoft 365 a logem fialového hexagonu postupně vytlačuje tradiční vnímání aplikací jako Word, Excel či PowerPoint. Článek analyzuje novou licenční politiku Microsoftu, která směřuje k modelu předplatného a postupnému omezování trvalých licencí, jejichž podpora pro offline verze (např. Office 2026/2029) se stává nejistou. Ústředním bodem textu je integrace nástroje Copilot, který Microsoft pozicionuje jako centrální prvek strategie.
Materiál se věnuje důsledkům této integrace, včetně automatické synchronizace dokumentů s cloudem (OneDrive, SharePoint) a souvisejících bezpečnostních rizik z pohledu GDPR a ochrany firemních dat. Významná část textu se zabývá cenotvorbou, konkrétně nárůstem cen o 15 až 30 procent, který výrobce obhajuje nasazením AI technologií, a rozlišuje mezi verzemi Copilot Pro a Copilot pro Microsoft 365. Článek rovněž zmiňuje konkurenční tlak ze strany modelů jako Google Gemini či ChatGPT a strategii Microsoftu uzavřít uživatele do svého ekosystému.
Další stěžejní sekce časopisu nese název Trendy a technologie v e-commerce v roce 2026. Tento materiál mapuje stabilizaci trhu elektronického obchodování po letech výkyvů a predikuje jeho další růst. Text identifikuje klíčové faktory, jako je vzestup tzv. social commerce (prodej přes sociální sítě jako TikTok Shop), který integruje nákupní proces přímo do sociálních platforem a využívá prediktivní algoritmy.
Článek se věnuje dominanci online tržišť (marketplaces), která v Evropě a USA přebírají roli hlavních distribučních kanálů, a upozorňuje na rizika závislosti e-shopů na těchto platformách. Technologická část textu rozebírá přechod na „headless“ architekturu a koncept „composable commerce“, který umožňuje e-shopům flexibilně skládat backendové služby (ERP, PIM, logistika) s odděleným frontendem. Materiál dále zkoumá fenomén live shoppingu, který zvyšuje konverzní poměry, a zdůrazňuje roli PIM (Product Information Management) systémů pro centralizaci produktových dat v omnichannel prodeji.
V rámci rubriky IT v praxi magazín předkládá přehled specifičtějších trendů. Článek s názvem Digitální pracoviště budoucnosti: Očekávání vs. skutečnost konfrontuje vize plně automatizovaných kanceláří s realitou roku 2026. Text se zaměřuje na diskrepanci mezi technologickými možnostmi a jejich skutečným nasazením ve firmách, přičemž řeší problematiku hybridních modelů práce a technologického dluhu, který často brání efektivnímu využití moderních nástrojů pro spolupráci.
Další příspěvek v této sekci, Vytváření aplikací se zásadně mění, reflektuje posun v metodikách vývoje softwaru. Text analyzuje vliv generativní AI a low-code/no-code platforem na práci vývojářů. Zaměřuje se na zrychlení vývojových cyklů a změnu role programátora, který se stále více stává architektem a integrátorem AI generovaného kódu, nežli pouze autorem syntaxe.
Blok uzavírá téma Usnadněte si správu v hybridních cloudech. Tento text reaguje na rostoucí komplexitu IT infrastruktury, která kombinuje on-premise řešení s veřejnými cloudy. Článek se věnuje nástrojům a strategiím pro centralizovanou správu, orchestraci a zabezpečení těchto heterogenních prostředí. Klade důraz na automatizaci rutinních úkonů správy a využití AI pro prediktivní údržbu a optimalizaci výkonu v reálném čase, což firmám umožňuje udržet kontrolu nad náklady a bezpečností i v roztříštěném prostředí.
Příloha Securitytrends přináší esenciální vhledy do kybernetických hrozeb, bezpečnostních architektur a strategií reakce na incidenty, čímž doplňuje hlavní obsah robustním rámcem digitální ochrany.
Magazín Computertrends 3/2026 můžete koupit zde v elektronické i tradiční papírové podobě.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.