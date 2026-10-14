Osobní agenti přesouvají soutěž o spotřebitele mimo chytrý telefon

Apple, Google i Samsung využily letošní letní premiéry svých vlajkových modelů k tomu, aby představily generativní umělou inteligenci jako nový diferenciační prvek. Propojily ji s operačním systémem, aplikacemi, službami a navazujícím hardwarem, čímž chtějí posílit vazbu zákazníků na vlastní ekosystém.
Meta postupuje opačně. Muse běží na vyhrazeném počítači v cloudu společnosti a pracuje z libovolného telefonu, který uživatel právě drží. Podle dokumentace Metry jde o izolovaný linuxový virtuální stroj Muse Secure VM, v němž agent i data uživatele zůstávají oddělené od ostatních zákazníků. Agent vychází z multimodálního modelu Muse Spark z laboratoře Meta Superintelligence Labs. Služba se spustila 8. září 2026 pro osoby starší osmnácti let a zatím funguje ve Spojených státech a v Kanadě.
Podle údajů společnosti Sensor Tower aplikace do 24. září překročila 2,5 milionu stažení a v americkém App Storu předstihla ChatGPT. Ten zaznamenal ve stejném období 3,1 milionu stažení po celém světě. Aplikace Claude společnosti Anthropic jich získala dvě stě tisíc.
Konkurence reaguje. OpenAI představila 29. září na konferenci DevDay agenta Dots postaveného na modelu GPT-6 Astra. Každý Dot pracuje na vlastním cloudovém počítači, na pozadí plní zadané cíle a komunikuje přes ChatGPT, Slack a Microsoft Teams. Zpočátku je dostupný předplatitelům tarifu Pro za sto dolarů měsíčně, uživatelé v Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku a ve Spojeném království jsou z používání vyloučeni. Společnost xAI zase testuje od 11. srpna agenta Grok Bot pro předplatitele SuperGrok Heavy a Cursor Ultra.
Hardware navržený kolem agenta
Výzkum GlobalData zpochybňuje předpoklad, že nejlepší spotřebitelská umělá inteligence musí být hluboce integrována do chytrého telefonu a propojena v širším ekosystému zařízení. Mění se i samotný hardware. Prototyp Muse Charm velikosti přívěsku na klíče, který Meta plánuje na prosinec, odstraňuje většinu prvků spojovaných s telefonem a soustředí se na přístup k agentovi. Muse zároveň přijde do chytrých brýlí Meta.
Vlastní varianty hardwaru orientovaného na umělou inteligenci zkoumají také Amazon, OpenAI, Nothing a Honor. Qualcomm naopak sází na výkonnější agenty běžící přímo v zařízení, což by význam telefonu zvýšilo. Generální ředitel Cristiano Amon uvedl, že firma pracuje na více než čtyřiceti návrzích zařízení, v nichž je umělá inteligence základním prvkem.
Naopak Oppo spojilo systém AI Mind Pilot s agentní platformou Manus. Schopnosti novinky se poprvé objeví v novém režimu Agent Mode na připravované řadě Find X10 s operačním systémem ColorOS 17. Systém má rozdělit cíl uživatele na dílčí kroky, vyhledat informace, zvolit nástroje a dodat hotový výsledek, přičemž pracuje i se soubory a fotografiemi uloženými v zařízení. Lokální úlohy, například vyhledávání nebo přejmenování souborů, zpracovávají modely přímo v zařízení a původní obsah zůstává v telefonu. Před externím zpracováním systém žádá o výslovné potvrzení.
Amanda Mitchellová, hlavní analytička telekomunikační divize GlobalData, popisuje dva možné scénáře budoucího vývoje agentní AI v mobilech. V prvním žijí agenti převážně v cloudu a telefon ztrácí na významu. Ve druhém potřebují tolik lokálního kontextu a výpočetního výkonu, že zařízení získá na důležitosti.
„Agent se možná vymaňuje z telefonu, aby se vrátil a hledal vlastní hardware,“ uvádí Mitchellová.
Monetizace mimo ekosystémy výrobců telefonů
Osobní agenti otevírají nové zdroje příjmů, které mohou odklonit část spotřebitelských výdajů od ekosystémů výrobců telefonů. Muse nakupuje a rezervuje za uživatele prostřednictvím konektorů. Meta na konferenci Connect oznámila integrace s maloobchodníky Walmart, Sephora, Best Buy, Gap a Wayfair a se službou Expedia a otevřela agentovi celý produktový katalog platformy Shopify. K tomu přistupují platební služby Shop Pay a Stripe a rezervační služba OpenTable. Amazon agentovi nákupy na své platformě zablokoval s odkazem na bezpečnost a kvalitu uživatelského zážitku.
Meta očekává podíl z transakcí dokončených přes agenta, takže získává přímou roli v obchodu, aniž by vlastnila telefon nebo operační systém, který spotřebitel používá. Mark Zuckerberg při představení uvedl, že Muse zůstane zdarma pro velký objem tokenů a transakční poplatky přijdou postupně. GlobalData uvádí vedle bezplatné úrovně také placené plány za 20 a 100 dolarů měsíčně, které míří na intenzivnější uživatele. Obchodní model tak kombinuje předplatné s transakčními provizemi.
Podle Mitchellové spočívá riziko pro výrobce telefonů v tom, že větší část pozornosti, rozhodování a výdajů spotřebitele může využít a zpeněžit umělá inteligence jiné firmy, i když lidé budou telefony dál kupovat. Neil Saunders, ředitel maloobchodní divize GlobalData, označil zájem o Muse za projev zrychlujícího se agentního nakupování. Za zlomový bod ho podle svých slov nepovažuje, jde však o důležitou část cesty.
Soukromí a administrativní zátěž
S přechodem od odpovídání na dotazy k jednání jménem uživatele roste objem požadovaných údajů. Telefony, chatboty i nastupující osobní agenti žádají přístup k e-mailu, kalendáři, přihlašovacím údajům, platebním údajům, kontaktům a dalšímu osobnímu kontextu, což vyvolává zjevné otázky ohledně soukromí. Spotřebitelé navíc mohou spravovat několik umělých inteligencí současně, každou s vlastní aplikací, účtem, oprávněními, propojeními a platebními údaji. S počtem služeb roste počet rozhodnutí o soukromí i náročnost jejich správy.
„Příslib umělé inteligence v kapse spočívá v pohodlí, ale každý nový asistent po spotřebiteli žádá, aby rozhodl, co sdílet, komu důvěřovat a zda stojí další vrstva nastavení za námahu,“ uvádí Mitchellová.
Vzhledem k tomu, že se nabídka agentů, hardwaru i obchodních modelů dále rozšiřuje, zůstává otázka, zda se těžiště spotřebitelské umělé inteligence přesune z operačního systému do cloudu, nebo se vrátí k zařízení, otevřená.
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