Vyzkoušeli jsme: smartphone Google Pixel 11 Pro

Čtrnáctidenní test Google Pixelu 11 Pro potvrdil, že menší telefon není kompromis. Po letech používání XL verzí přinesl 6,3" displej a hmotnost 204 gramů (ve srovnání s 226 gramy u Pixel 10 XL Pro) znatelný rozdíl v ergonomii. Telefon sedí v ruce lépe a menší úhlopříčka displeje není limitací při běžném používání.
Největší posun ve srovnání s Pixelem 10 XL Pro představuje 120× digitální zoom. Kombinace 48megapixelového periskopického telefoto objektivu s 5× optickým zoomem a AI dopočítávání obrazu přináší skvělé výsledky i při extrémním přiblížení, zejména v dobrých světelných podmínkách. Systém ovšem funguje spolehlivě i za horších světelných podmínek.
Noční fotografie vykazují mírné zlepšení v porovnání s loňskou generací, ale digitální zoom zůstává hlavním důvodem pro upgrade. Fotoaparát pracuje dobře za všech světelných podmínek a následné AI úpravy (Magic Eraser, Best Take) fungují bez výhrad.
Trojitý fotoaparát zahrnuje 50megapixelový hlavní senzor s optickou stabilizací, 48megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením a makro režimem a 48megapixelový periskopický telefoto objektiv s optickou stabilizací. Přední kamera má rozlišení 42 megapixelů s automatickým ostřením.
Výdrž baterie a nabíjení
Při intenzivním používání s přibližně deseti hodinami aktivního displeje denně telefon vydrží do pozdního večera. Baterie s kapacitou 4 850 mAh je menší než u XL verze, ale výdrž odpovídá velikosti zařízení.
Nabíjení podporuje výkon až 30 wattů přes USB-C, přičemž za 30 minut se dobije přibližně 55 procent kapacity. Bezdrátové nabíjení podporuje standard Qi2.2 s výkonem až 25 wattů. V praxi se telefon ze začátku nabíjí rychle, takže krátké dobíjení během dne postačuje.
Adaptivní obnovovací frekvence displeje 1–120 Hz lze omezit, což prodlužuje výdrž baterie. Při vypnutí 120Hz režimu je spotřeba energie nižší, přičemž rozdíl v plynulosti zobrazení jsem při běžném používání nezaznamenal.
Displej a výkon
Displej používá 6,3" Super Actua LTPO OLED panel s nativním rozlišením 1 280 × 2 856 pixelů (495 PPI). Rozlišení lze v nastavení snížit na 1 080 × 2 424 pixelů, což prodlužuje výdrž baterie, a proto jsem převážně fungoval v tomto nastavení. Displej podporuje HDR s jasem až 2 400 nitů (špičkový jas 3 600 nitů). Čitelnost na přímém slunci je bez problémů. Displej chrání sklo Gorilla Glass Victus 2 s anti-scratch vrstvou.
Procesor Google Tensor G6 vyrobený 2nm procesem (TSMC N2) má sedmijádrovou CPU architekturu: jedno jádro ARM C1-Ultra na 4,1 GHz, čtyři jádra ARM C1-Pro na 3,4 GHz a dvě jádra ARM C1-Pro na 2,65 GHz. Grafiku zajišťuje PowerVR C-Series CXTP-48–1536, bezpečnost čip Titan M3 a modem MediaTek M90. Telefon je k dispozici s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm nebo s 16 GB RAM a 512 GB či 1 TB úložištěm (UFS 4.x).
Integrace asistenta Gemini do systému Android 17 je hlubší než u předchozích verzí, i když tyto funkce budou dostupné i na starších Pixelech prostřednictvím aktualizací.
HiLight: LED panel na zadní straně
Barevné LED diody HiLight umístěné kolem blesku svítí vlastní barvou při příchozích hovorech z oblíbených kontaktů (Phone by Google, WhatsApp). Měla to být superfunkce, kvůli které řada 11 přišla o teplotní senzor, který prý obecně uživatelé příliš nevyužívali. Já ho tedy měl rád.
Diody také pulzují, když asistent Gemini naslouchá, zpracovává dotaz nebo odpovídá. V praxi jsem to zatím příliš nemohl vyzkoušet, protože testovaný model měl jednu poměrně zásadní chybu.
Softwarová chyba: Nepřijaté hovory
Tou chybou je, že telefon poměrně často nepřijímá příchozí hovory a zobrazuje je rovnou jako zmeškané. Jde o softwarovou chybu, kterou Google již řeší. Podobný SW problém se vyskytl u předchozích verzí, kdy telefon při volání na linku 156 automaticky vytáčel číslo 112 – chyba byla opravena aktualizací. Lze předpokládat, že i současný problém bude vyřešen v některé z příštích aktualizací.
Jinak je to za mě velmi povedený telefon, otázka je, jestli představené novinky jsou dostatečně motivační k výměně řady 10 za 11. Myslím, že ne.
Ale pro přechod ze starších řad pixelů nebo mobilů jiných značek loňských modelů má Google Pixel 11 Pro řadu pádných argumentů.
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