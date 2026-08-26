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Mochadocs vstupuje na český trh, expanzi v regionu V4 povede pražské zastoupení

Radan Dolejš
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cloud Autor: Depositphotos
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Nizozemská technologická společnost Mochadocs, poskytovatel cloudových řešení pro správu životního cyklu smluv (CLM), rozšiřuje svou působnost do regionu Visegrádské čtyřky. Expanzi a rozvoj sítě místních partnerů řídí z Prahy David Pavliska v roli Growth Partnera pro region V4.

Pavliska má za sebou vedoucí pozice v mezinárodních technologických a finančních společnostech, v nové roli koordinuje strategii vstupu na trh, rozvoj partnerské sítě a obchodní růst Mochadocs v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

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Životní cyklus smlouvy sahá za hranice elektronického podpisu

Elektronické podepisování dokumentů je v českých i regionálních firmách běžně zavedenou praxí. Správa smluvního procesu jako celku – od přípravy a schvalování až po sledování závazků po podpisu – nicméně zůstává rozdělena mezi e-mailovou komunikaci, síťová úložiště a tabulkové soubory. Do této oblasti směřuje řešení Mochadocs.

Neefektivita a rizika vznikají především při připomínkování smluv, schvalování napříč právním oddělením, nákupem a financemi, a při sledování termínů prodloužení, cenových indexací a smluvních závazků. Mochadocs pokrývá celý životní cyklus smlouvy prostřednictvím cloudové platformy provozované na evropské infrastruktuře, s dodržováním požadavků GDPR a nativními integracemi na Microsoft 365, Google Workspace a vybrané CRM a ERP systémy.

Partnerský program cílí na poradenské a LegalTech společnosti

Vstup na trh doprovází spuštění partnerského programu zaměřeného na manažerské poradenské společnosti, firmy poskytující podnikové poradenství a konzultanty v oblasti LegalTech. V roce 2027 se ekosystém rozšíří o systémové integrátory a specialisty na ERP. Partneři programu Consulting Solutions rozšiřují své poradenské služby o cloudové CLM řešení podnikové úrovně a budují opakované příjmy z modelu SaaS prostřednictvím služeb spojených s optimalizací smluvních procesů.

Region střední Evropy vnímá Mochadocs jako místo pro budování lokální přítomnosti a partnerského ekosystému řízeného z Prahy, v koordinaci s centrálou v Nizozemsku.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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