Everbot už umí udělat i vašeho mluvícího avatara

Česká AI multiplatforma Everbot, která zpřístupňuje desítky AI modelů, uvádí do své aplikace novou funkci „AI Avataři“. Tento nástroj umožňuje během několika minut převést napsaný scénář na profesionální video s digitálním mluvčím.
Produktová videa, reklamy nebo obsah pro sociální sítě tak lze vytvářet bez kamer, osvětlení, střihu a postprodukce. Stačí vybrat avatara, zvolit hlas, napsat scénář a Everbot už zajistí vygenerování hotového videoklipu.
Nová funkce převádí běžný text na video s digitálním mluvčím. Uživatel si vybere avatara nebo nahraje vlastní fotografii, ze které pak svého vlastního avatara vytvoří, zvolí hlas, vloží scénář a během několika minut získá hotové video s přirozenou mimikou i synchronizací rtů.
„Mluvící AI Avataři jsou dalším důkazem vývoje, který u AI vnímáme. Využití totiž dávno přesáhlo pouhý generátor textu, nyní k AI můžeme přistupovat jako k plnohodnotnému produkčnímu partnerovi. Právě díky možnosti využít vlastní fotografie a hlas nemusí podnikatelé řešit logistiku každého natáčení zvlášť a mohou si dovolit i věci, které dříve omezoval rozpočet, jako například osobní vánoční přání zaměstnancům nebo vlastního digitálního mluvčího, který může doplnit jejich běžnou video komunikaci. Stačí napsat, co a jakým hlasem má vybraná postava říct, a Everbot dodá hotové video,“ říká Roman Berglowiec, CEO společnosti Everbot.
„Natočit video s hercem před kamerou obvykle znamená domlouvat termíny na několik dní dopředu, zajistit technický tým, a rozpočet, který si mohly dovolit hlavně větší firmy. AI Avataři tuhle časovou i finanční bariéru odstraňují. Finální video tak může vzniknout v řádu minut od prvotního nápadu,“ dodává Berglowiec. Tuto funkci lze využít na marketingová a produktová videa, obsah šitý sociálním sítím na míru, sdělení adresovaná přímo konkrétnímu zákazníkovi, ale i na interní školicí materiály, návody nebo firemní komunikaci.
Jediná fotka pro vytvoření digitálního mluvčí
Vytvoření videa probíhá ve čtyřech jednoduchých krocích. Uživatel si vybere avatara nebo nahraje vlastní fotografii, zvolí hlas, doplní scénář a spustí generování. Everbot následně vytvoří video s realistickým digitálním řečníkem a přirozenou mimikou. Výsledné video může mít délku až 2,5 minuty, delší sdělení lze rozdělit do více částí. Technologie zároveň umožňuje vytvářet digitálního řečníka i z jediné fotografie a po nahrání krátkého hlasového vzorku vytvořit jeho hlasový klon.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.