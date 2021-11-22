Otestujte si výkon své grafické karty!

Testování výkonu grafické karty (tzv. benchmarking) možná zní na první pohled příliš vědecky, ale ve skutečnosti to není nic tak hrozného, jak by se mohlo zdát. Vyhrňte si rukávy, protože právě nyní vám v tomto článku předkládáme průvodce, který vám ukáže, jak snadné, zábavné a důležité je otestovat výkon vaší grafické karty, resp. GPU. A netýká se to jen případu, kdy provádíte její přetaktování! Otestovat výkon grafické karty se ostatně vyplatí provést i jen kvůli tomu, abyste zjistili její stabilitu a výkon.
Co se dozvíte v článku
Pro vůbec testovat výkon GPU?
Nejdříve si pojďme uvést několik důvodů, proč vlastně se testováním výkonu grafické karty zabývat i v případě, kdy vůbec netoužíte se probojovat na přední místa v žebříčcích výkonů dosažených přetaktováním grafických karet:
- Je dobré vědět, jaký je základní výkon vaší grafické karty. Pokud je tento výkon srovnatelný s výkonem jiných srovnatelných grafických karet, máte relativní jistotu, že GPU na vaší grafické kartě pracuje tak, jak má.
- Budete moci porovnat aktuální výkon svého současného počítače s jeho výkonem po případném jeho budoucím upgradu. O kolik bude takový počítač po nákupu nové grafické karty výkonnější? To zjistíte právě testováním výkonu!
- Zjistíte, jak je na tom vaše grafická karta se stabilitou a současně získáte důležité informace týkající se provozu grafické karty, jako je například teplota, taktovací frekvence atd.
Nejprve otestujte stabilitu a zjistěte údaje o teplotě
Nyní už víte, proč byste vlastně se vůbec měli nějakým testováním výkonu grafické karty (neboli benchmarkingem) zabývat. Pokud jsme vás dostatečně přesvědčili, je ten správný čas na to, abychom si řekli, jak na to. Začneme stabilitou a funkcemi, které jsou kriticky důležité pro funkčnost grafické karty. Nestává se to často, nicméně někdy může být grafická karta vadná již z výroby. Grafická karta může být buď úplně nefunkční, nicméně často tomu tak není, ale vady se projevují spíše v oblasti nedokonalostí výsledného obrazu. Jedná se o tzv. artefakty – kromě nedokonalostí obrazu se jedná například o blikání nebo v horších případech neustálé změny barev.
Prvním programem, který na otestování výkonu grafické karty použijeme, bude program Unigine Heaven 4.0. Jedná se o nástroj dostupný zdarma pro osobní použití, který ve smyčce vykresluje obraz, který svou povahou důsledně testuje procesor grafické karty (GPU). Při testování výkonu grafické karty je totiž třeba se nejprve ujistit, že vaše grafická karta dokáže pracovat, aniž by se vypínala nebo zobrazovala jakékoliv nestandardní vady obrazu. Tento test je třeba nechat běžet alespoň 30 minut, aby se GPU grafické karty dostatečně zahřál.
Pokud vše dopadne dobře, budou vás určitě kromě pozitivního výsledku testu zajímat i provozní údaje grafické karty. Ty najdete v pravém horním rohu společně s údaji týkajícími se vlastního GPU.
Prvním kriticky důležitým údajem je teplota. Její nestandardní hodnota může naznačovat, že je s grafickou kartou něco v nepořádku, popřípadě ukazuje na problémy s prouděním vzduchu v počítačové skříni. Pokud GPU na grafické kartě velmi rychle dosáhne své maximální teploty, pak může to může ukazovat na vzácný (ale možný) problém s teplovodivou pastou nebo (což je daleko pravděpodobnější) na omezené proudění vzduchu v počítačové skříni, kdy není v této počítačové skříni z nějakého důvodu dostatek volného prostoru, takže větráčky nemohou přivádět dostatek chladného vzduchu.
Konkrétním příkladem problémů teplotou u grafických karet z nedávné doby byly problémy s teplotami pamětí GDDR6X v grafické kartě GeForce RTX 3090 Founders Edition od společnosti Nvidia. Bez zátěžového testování GPU byste nikdy neměli šanci poznat, že se teplota paměti může dostat velmi blízko k maximální hodnotě stanovené pro VRAM, což ve svém důsledku může způsobit omezení výkonu grafické karty. (Někteří uživatelé v tomto případě zaznamenali výrazné zlepšení výměnou teplovodivé podložky).
Otázkou je, jak zjistit normální provozní teplotu jádra GPU vaší grafické karty. Tato hodnota závisí na modelu grafické karty (konkrétní údaje o použitém GPU najdete pomocí internetového vyhledávače Google), ale obecně platí, že u základního referenčního chlazení může být teplota až 84°C, zatímco některých jiných a větších grafických karet s mohutnými chladiči a několika ventilátory – konkrétně u naprosto fantastické řady FTW3 od společnosti EVGA – může být řádově 60°C až 70°C. To, že se nacházíte v oblasti nebezpečné pro grafickou kartu, poznáte zejména podle teploty pohybující se kolem 80 stupňů a velmi intenzivních otáček větráčků. Častou příčinou je v tomto případě špatné proudění vzduchu v počítačové skříni. Řešení je nasnadě: stačí přidat několik ventilátorů nebo částečně otevřít počítačovou skříň a teplota by měla jít dolů. Právě tyto poznatky jsou přímým výsledkem výstupů získaných testováním výkonu grafické karty.
Dalšími faktory, které se vyplatí sledovat, je pak frekvence, na které pracuje jádro a paměť vašeho GPU. Tyto údaje potřebujete k tomu, abyste se ujistili, že vaše grafická karta podává a pracuje s takovým výkonem, jaký odpovídá její specifikaci. Zřejmě nejsnáze zmiňované údaje získáte spuštěním funkce benchmarku v již popisovaném programu Unigine Heaven. Výsledné skóre pak porovnáte na Internetu s hodnotami skóre získanými ostatními uživateli a záhy budete vědět, na čem jste.
Provedení zátěžového testu GPU za účelem zjištění výchozí hodnoty výkonu grafické karty
Po otestování stability a teploty můžete pokročit na další úroveň testování výkonu grafické karty, kde se zaměříte na testování jejího výkonu. Zde použijeme pro tento účel speciálně určenou a oblíbenou sadu 3DMark, která obsahuje i několik režimů dostupných zcela zdarma. Mezi jedny z nástrojů nejpoužívanějších nástrojů pro testování výkonu grafické karty patří jednoznačně Time Spy (ten testuje výkon v oblasti grafiky u rozhraní DirectX 12) a Port Royal (testování výkonu v oblasti ray tracingu). 3DMark dokonce má jakousi podobu online síně slávy, kde si můžete porovnat výsledky dosažené u svých počítačů s ostatními.
Možná vás teď napadne otázka, jaké hodnoty byste vlastně měli sledovat? Odpověď je velmi jednoduchá. Výsledkem testů je jedna celková výsledná hodnota, a pokud použijete Time Spy, pak i jednotlivé hodnoty pro CPU a GPU. Co se týče komponenty Port Royal, pak u ní získáte jednu výslednou celkovou hodnotu a následně hodnotu pouze pro GPU. Všechny tyto údaje oceníte třeba i tehdy, pokud se rozhodněte ve své počítačové sestavě vyměnit nějakou komponentu za jinou. Pokud totiž provedete testování před výměnou komponent a po výměně, získáte dvě hodnoty, jejichž porovnání vám poskytne slušnou představu o tom, jaký vliv měla tato výměna komponent na celkový výkon počítačové sestavy. Pokud bychom měli uvést konkrétní případ, může se jednat třeba o přetaktování CPU.
Nástroj 3D Mark vám také dokáže zobrazit ukázat přibližnou hodnotu počtu snímků zobrazených za sekundu (tzv. framerate), kterého byste dosáhli ve vámi vybrané hře a vámi nastaveném rozlišení, což je bezesporu velmi užitečná informace, pokud byste posuzovali výkon vaší aktuální počítačové sestavy s výkonem, který je možné dosáhnout po jejím upgradu. Pokud na vaší počítačové sestavě právě zkoušíte přetaktování, může vám spuštění 3D Marku pomoci odhalit příčiny nestability počítačové sestavy, například důvody pádu operačního systému, takže na základě těchto testů můžete upravit parametry přetaktování a samotný proces přetaktování zopakovat.
Testování výkonu GPU v počítačových hrách
Dalším velmi zábavným způsobem, jak provést testování výkonu vašeho GPU, je použití automatických nástrojů pro testování výkonu integrovaných v řadě počítačových her.
Naší oblíbenou počítačovou hrou je v tomto směru hra Shadow of the Tomb Raider, protože umožňuje v každé scéně velmi snadno zjistit počet snímků za sekundu. To vám poskytne slušnou představu o tom, jak celkově hra nakonec poběží. Příjemným bonusem pak je možnost opakovaného spuštění nástroje pro testování výkonu integrovaného v této hře po upgradu grafické karty nebo jiného počítačového hardwaru a hned budete přesně vědět, jakého nárůstu výkonu jste dosáhli.
Pokročilejší hráči mohou porovnávat výkon svých počítačových sestav i ve počítačových hrách, které žádný nástroj pro testování výkonu v sobě integrován nemají. K tomuto účelu se nejčastěji používá speciální software, například Fraps nebo OCAT. Tento způsob testování výkonu ovšem vyžaduje více času, je také nutno vymyslet a rovněž otestovat nějaké opakovatelné testovací scénáře, které je následně ještě třeba otestovat, aby se předešlo možným odchylkám mezi jednotlivými scénami.
A je to! Nyní už víte, o co při testování výkonu GPU v grafické kartě jde. Víte, jak zkontrolovat, zda je vaše grafická karta stabilní a plně funkční, jak ověřit výkon vaší grafické karty, abyste se ujistili, že její výkon odpovídá tomu výkonu, který má mít, a konečně i to, jak zjistit základní výkon vašeho hardwaru, abyste jej mohli porovnat s výkonem po upgradu hardwaru vašeho počítače. A kdo ví: možná vás testování výkonu hardwaru chytne natolik, že si z něj uděláte nového koníčka!