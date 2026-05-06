Computertrends  »  Securitytrends

Ověřování digitální identity je klíčem pro budoucnost digitální ekonomiky

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: © Oleksandr Moroz - Fotolia.com
Do této doby využívaly ověřování digitální identity především finanční instituce. To se ale rychle změní.

Růst tohoto segmentu se už zdaleka nesoustředí pouze na finanční služby. E-commerce, kontraktorová ekonomika či nativní digitální platformy patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty, co se týče využívání řešení pro ověřování totožnosti, vysvětluje Shane O’Sullivan, analytik Juniper Research.

Setkali jste se někdy s finančním podvodem iniciovaným z kyberprostoru?

Zobraz výsledek

Finanční služby sice i nadále zůstanou největším segmentem, ale jejich podíl postupně bude klesat s tím, jak se ověřování začíná rychle začleňovat do digitálních interakcí.

Během příštích pěti globální výdaje na ověřování digitální identity vzrostou o 55 %, konkrétně z necelých 19 miliard dolarů v letošním roce na 29 miliard dolarů v roce 2030.

Jak ale O’Sullivan upozorňuje, výzvou pro tento obor je především zpřísňující se globální regulace, nutné investice do vytvoření globálně interoperabilních systémů a také konsolidace kolem jednotných ověřovacích platforem jako klíčové síly přetvářející trh.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Nejvýznamnějšími dodavateli systémů pro ověřování digitální identity jsou firmy LexisNexis Risk Solutions, Experian a také Thales. 

Tito dodavatelé přitom mají řadu společných rysů, včetně rozsáhlých vlastních datových zdrojů, rozhodování o podvodech a identitě, které je založené na umělé inteligenci, a také schopnost koordinovat dokumenty, biometrii a analýzu chování v rámci jedné vrstvy.

Ostatní dodavatelé těchto řešení se spíše úzce specializují na konkrétní způsoby ověřování, tvrdí O’Sullivan.

Školení Kubernetes

Podle něj podnikoví zákazníci ale konsolidují své výdaje ve prospěch poskytovatelů, kteří dokážou podporovat celý životní cyklus identity napříč geografickými oblastmi a regulačními režimy.

„Lídři tohoto oboru už nezvítězí díky jedinému typu ověření, ale díky koordinaci a neustálému sběru informací o rizicích. Ti dodavatelé, kteří nedokážou sjednotit data, biometrické údaje a obranné mechanismy založené na agentní umělé inteligenci do jedné rozhodovací vrstvy, v příštích letech skončí,“ dodává O’Sullivan.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Hacking v Praxi 2
13. 5. 2026
9:00
Více
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
18. 5. 2026
9:00
Více
Terraform
18. 5. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Ověřování digitální identity je klíčem pro budoucnost digitální ekonomiky

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Šest z deseti největších blockchainů, včetně Bitcoinu, není připraveno na kvantové útoky

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady. Co v něm najdete?

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Hackeři napadli oblíbený open-source nástroj pro práci se strojovým učením

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ