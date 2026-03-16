Panasonic představil novou generaci odolného notebooku pro terénní nasazení Toughbook 56

Švédské hlavní město se minulý týden stalo svědkem odhalení notebooku Panasonic Toughbook 56. Příznačně, protože relativně kousek odtamtud procházel laptop náročnými testy odolnosti v podobě pobytu v teplotách hluboko pod mínus 50 stupňů. Úspěšně.
U Toughbook 56 uplatnil Panasonic konstrukční princip označovaný jako „Engineered for Motion“, který klade zvýšený důraz na manipulaci se zařízením v pohybu a mimo standardní pracovní stoly. Výsledkem je integrace prvků sdružených pod názvem ErgoGrip. Širší zasouvací držadlo z texturované pryskyřice má za cíl snížit svalovou únavu při dlouhodobém přenášení. Konstrukce okrajů šasi eliminuje použití tradičních západek, což dovoluje otevření notebooku jednou rukou, a to i při použití pracovních rukavic. Přepracovaný mechanismus pantů pak zajišťuje vyšší ochranu zobrazovacího panelu před mechanickým poškozením.
Fyzické rozměry notebooku činí tři sta čtyřicet pět milimetrů na šířku, dvě stě sedmdesát dva milimetrů do hloubky a třicet šest celých tři desetiny milimetru na výšku, přičemž tyto hodnoty nezahrnují vyčnívající části. Hmotnost standardní konfigurace začíná na dvou kilogramech a dvanácti gramech, verze vybavená dotykovým panelem dosahuje hmotnosti dvou kilogramů a dvaceti sedmi gramů.
Síťová infrastruktura a kabelová konektivita
V oblasti síťové konektivity představuje Toughbook 56 první zařízení ve svém segmentu, které poskytuje možnost souběžného využití tří kabelových LAN připojení. Systém disponuje rozhraními s propustností jeden gigabit za sekundu, dva a půl gigabitu za sekundu a deset gigabitů za sekundu. Správa sítě automaticky směruje provoz přes nejefektivnější dostupné připojení s ohledem na požadavky konkrétní aplikace. V praxi to znamená, že za ideálních podmínek přenos souboru o velikosti osmdesát gigabajtů přes desetigigabitový modul trvá devadesát pět sekund.
Tato síťová topologie nachází využití ve specifických scénářích. V obranném sektoru umožňuje paralelní stahování datových sad z více zdrojů při současném odesílání konfiguračních profilů. V telekomunikacích slouží pro testování optických tras a vysokokapacitní sběr dat z IoT senzorů.
V automobilovém průmyslu pak třeba oddělené síťové kanály usnadňují komplexní diagnostiku řídících jednotek a zkracují servisní prostoje. Bezdrátovou komunikaci zajišťuje adaptér Intel BE211 s podporou standardu Wi-Fi 7 a rozhraní Bluetooth 5.4. K dispozici je rovněž volitelný modul pro připojení k privátním i veřejným 4G a 5G sítím s podporou fyzické SIM karty i standardu eSIM.
Hardwarová platforma a lokální zpracování dat
Výpočetní výkon zajišťují procesory Intel Core Ultra s podporou technologie vPro. V základu jde o model Intel Core Ultra 5 235H, volitelně je dostupná konfigurace s procesorem Intel Core Ultra 7 265H. Zásadním prvkem této platformy je přítomnost jednotky Intel AI Boost NPU (Neural Processing Unit). Tento dedikovaný koprocesor zajišťuje hardwarovou akceleraci úloh strojového učení a umožňuje lokální analýzu i předzpracování dat přímo na koncovém zařízení, tedy bez nutnosti komunikace s cloudovou infrastrukturou.
Operační paměť typu DDR5 má v základní konfiguraci kapacitu šestnáct gigabajtů, přičemž architektura umožňuje rozšíření až na šedesát čtyři gigabajty. Úložiště dat tvoří NVMe OPAL SSD s počáteční kapacitou pět set dvanáct gigabajtů a možností instalace modulů s kapacitou až dva terabajty. Obě komponenty uživatel může upgradovat bez nutnosti servisního zásahu. Pro nasazení vyžadující vysoký grafický výkon, jako je práce s CAD softwarem, 3D mapování nebo simulace, výrobce nabízí volitelný dedikovaný grafický čip AMD Radeon Pro W7500M vybavený osmi gigabajty paměti typu GDDR6.
Zobrazovací panel a uživatelské rozhraní
Notebook disponuje čtrnáctipalcovým displejem s rozlišením WUXGA, tedy tisíc devět set dvacet krát tisíc dvě stě obrazových bodů. Oproti předchozí generaci se mění poměr stran na 16:10, což poskytuje větší vertikální prostor pro vizualizaci datových sad nebo práci ve více oknech současně. Standardní verze displeje dosahuje maximální svítivosti tři sta padesát cd na metr čtverečný.
K dispozici je rovněž varianta s kapacitní dotykovou vrstvou schopnou rozeznat až deset bodů dotyku současně. Tento panel poskytuje svítivost až tisíc cd na metr čtverečný, což zajišťuje čitelnost na přímém slunečním světle. Spodní hranice svítivosti činí pouhou jednu cd na metr čtverečný pro operace vyžadující maximální diskrétnost nebo při práci s přístroji pro noční vidění. Dotykový displej využívá funkci Auto Mode, jejímž prostřednictvím systém detekuje, zda uživatel chce displej ovládat prstem, v pracovní rukavici nebo pomocí pasivního stylusu, a automaticky kalibruje snímací vrstvu bez nutnosti ručního zásahu do nastavení.
Modulární architektura a provozní parametry
Toughbook 56 zachovává modulární koncepci zařízení se třemi expanzními zónami. Levá oblast slouží pro instalaci desetigigabitového LAN modulu, sekundárního SSD disku, čtečky čipových karet nebo optické mechaniky. Pravá zóna umožňuje osazení druhé baterie, biometrického snímače otisků prstů nebo dodatečné čtečky karet. Zadní panel obsahuje flexibilní prostor pro rozhraní VGA, True Serial, USB 3.2 a USB 2.0. Standardní konektorová výbava zahrnuje dva porty standardu Thunderbolt 4, HDMI výstup a primární gigabitový LAN port. Velká část existujícího příslušenství pro model Toughbook 55 zůstává s novým zařízením zpětně kompatibilní.
Energii dodává akumulátor, který podle metodiky Mobile Mark 25 poskytuje až dvanáct hodin provozu na jedno nabití. Při instalaci dvou baterií a využití funkce jejich výměny za chodu (hot-swap) se celková doba nepřetržitého provozu prodlužuje až na dvacet čtyři hodin.
Zařízení splňuje požadavky vojenského standardu MIL-STD-810H a disponuje certifikací stupně krytí IP53 proti vniknutí prachu a vlhkosti. Garantovaný rozsah provozních teplot se pohybuje od mínus dvaceti devíti do plus šedesáti stupňů Celsia. Bezpečnostní architektura zahrnuje kryptografický modul TPM 2.0, certifikaci Microsoft Secured Core PC a biometrické přihlašování Windows Hello.
Softwarovým základem je operační systém Windows 11 Pro, nicméně Panasonic deklaruje také plánovanou plnou certifikaci pro distribuci Red Hat Enterprise Linux 10, čímž otevírá prostor pro běh kontejnerových aplikací a cloud-native služeb.
Cestu na představení notebooku hradila společnost Panasonic Connect Europe.
