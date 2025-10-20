Photoshop v ohrožení? Google dál integruje AI model Nano Banana

Google rozšiřuje přístup ke svému AI nástroji pro úpravu obrázků a přináší konverzační úpravy obrázků a fotografií do několika svých nejpopulárnějších služeb. Nová funkce, poháněná modelem, který Google nazývá Nano Banana, začala jako experiment na začátku tohoto roku.
Experimentální fáze však netrvala dlouho – do léta ji Google integroval do Gemini 2.5 Flash, což uživatelům umožňuje upravovat obrázky pouhým popisem toho, co chtějí změnit. Nyní jde Google ještě dál a oznamuje, že Nano Banana se dostane do Google Search, Google Photos a NotebookLM. Za sebou už má na pět miliard upravených obrázků.
V Google Search bude AI editor přístupný jak přes nástroj Lens, tak přes AI Mode. Pomocí Lens na iOS nebo Androidu budete moct pořídit fotografii a přes tlačítko Create označené ikonou banánu fotografii upravit pouze zadáním textového pokynu.
Aplikace pak zobrazí návrhy výsledků a nabídne možnosti následných úprav prostřednictvím rozhraní AI Mode. V něm bude také možné díky Nano Banana generovat a dále upravovat zcela nové obrázky.
O něco strukturovanější implementaci technologie získává NotebookLM, aplikace pro pořizování poznámek, v níž díky Nano Banana přibydou nové styly jejich přeměny do obrazových shrnutí. Výsledky sice nejsou zaručeny, přidání Nano Banana by však mělo zajistit přinejmenším větší konzistenci vizuálního stylu.
Vylepšeného editoru se pak během „několika týdnů“ díky Nano Banana dočkají taky Google Photos. Google přitom hovoří o „významném vylepšení“ oproti předchozímu konverzačnímu modelu pro úpravu obrázků a fotografií a ta by tak měla být „mnohem méně frustrující“.
