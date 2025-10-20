Computertrends  »  Technologie  »  Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Radan Dolejš
Dnes

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Nový díl z podcastové série Kyberbezpečnost s Computertrends nepřináší rychlé právnické rady typu „splňte tohle a stát vám dá pokoj“. Právě naopak – debata jde do hloubky. Hosté se nebojí otevřeně říct, že zákony jsou často kompromis mezi rychlostí technologických inovací a opatrností, se kterou stát reaguje. Ve studiu sedí Lucie Jahnová, expertka z oblasti firemní bezpečnosti ve společnosti Seyfor, a Michaela Holíková, právnička specializovanou na ICT z Rowan Legal.

V podcastu zazní konkrétní (nejen) právní dilemata, před nimiž dnes stojí každá větší firma: Máte na stole nový zákon – co zvolit, rovnou změnit interní směrnice, nebo počkat na první audit a až pak panikařit? 

Jak argumentovat vedení, které chce bezpečnost „levně, rychle a bez omezení pro byznys“? Michaela Holíková vysvětluje, proč není každý zákon automaticky zlo a naopak jak najít v právních mantinelech prostor pro inovace i rozvoj.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Lucie Jahnová přináší urgentní pohled z praxe: co se skutečně osvědčilo při školení zaměstnanců proti phishingu, kde se firmy nejvíc spalují při přípravě bezpečnostní dokumentace a proč je lidský faktor stále největší achillovou patou. Zatímco právníci nastaví pravidla, firemní provoz často vymýšlí kreativní cesty, jak je obejít či zjednodušit pro vlastní pohodlí.

Michaela Holková

Michaela Holíková je právnička v advokátní kanceláři Rowan Legal, specializuje na oblast kybernetické bezpečnosti, digitální odolnosti a celkového nastavení security compliance procesů korporátních i veřejnoprávních subjektů.

Autor: ROWAN LEGAL

Moderátor balancuje sérii otázek, které nepohladí, ale nutí k zamyšlení: Nejsou firemní interní směrnice jen text, který se schválí a odloží? Jak dlouho trvá většině středně velkých firem implementace skutečně funkční ochrany dat? Kdo by měl být „majitelem“ bezpečnosti – IT tým, HR, právníci, nebo přímo CEO?

Epizoda přináší nejen legislativní přehled, ale hlavně praktické tipy: jak přenést odpovědnost z papíru do reality, proč je důležité spolupracovat napříč profesemi a odděleními a kde číhá nejvíc rizik při outsourceování bezpečnosti na třetí strany. 

Lucie Jahnová, Seyfor

Lucie Jahnová, Seyfor

Autor: Seyfor

Rozebíráme chyby, které firmy nejčastěji dělají při přípravě podkladů pro audit a proč je „risk based approach“ klíčem k přežití pro inovativní byznys.

Pokud chcete slyšet, jak se kybernetická bezpečnost proměňuje v době AI generátorů, proč není regulace nutně nepřítel, nebo kde vám může šikovně napsaná firemní dokumentace ušetřit nemalé peníze i nervy při auditech, je tento podcast určen právě vám. 

Není to ukázková právnická nuda – jde o dialog, kde se setkávají praxe, firemní zkušenost i legislativní výklad. Uslyšíte příběhy úspěchů i selhání, praktické postřehy, živou argumentaci i tipy, které zítra můžete uplatnit u vás ve firmě.

Poslechněte si podcast Computertrends s Lucií Jánovou a Michaelou Holíkovou – nejen jako povinnou jízdu pro compliance, ale hlavně jako inspiraci, jak ze zákonných mantinelů vytěžit maximum pro klidný spánek vašeho vedení, bezpečnost dat i byznysovou prosperitu.

