Podcast s Petrem Manem, Asagraph: V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie to pomohou zvládnout

Veřejné zakázky v Česku představují obrovský trh. Podle výroční zprávy Ministerstva pro místní rozvoj se v nich ročně protočí téměř dva biliony korun. Silnice, nemocnice, IT systémy, školní obědy – to všechno někdo vypisuje, někdo se hlásí a někdo vyhrává.
Z pohledu firem to ale často nevypadá jako příležitost, spíš jako neprůhledný labyrint, ve kterém je těžké vůbec najít správné dveře, natož jimi projít. První zásadní problém je úplně základní: dozvědět se o vhodné zakázce včas. Neexistuje jedno přehledné místo, kde by byly všechny příležitosti, a lhůty pro podání nabídek nebývají dlouhé.
U sofistikovanějších tendrů tak firmy potřebují začít pracovat prakticky ihned po zveřejnění.
„Musíte se o té příležitosti vůbec dozvědět včas. Veřejné zakázky jsou velmi formalizovaný proces, svázaný časem, který běží od samotného počátku. Pokud chcete připravit kvalitní sofistikovanou nabídku, musíte tu příležitost odhalit velmi rychle," vysvětluje Petr Man.
Na první pohled by se mohlo zdát, že stačí mít univerzální vzor nabídky a ten jen dokola přizpůsobovat. Realita je ale jiná. Každá zakázka má jiné kvalifikační požadavky, jiné podmínky, jiný rozsah dokladů a referencí. Existuje sice Seznam kvalifikovaných dodavatelů vedený MMR, který umí část profesní způsobilosti prokazovat rychleji, ale často to nestačí.
Firmy musí zapojit další odborníky jako poddodavatele, získat od nich souhlasy a dokumenty, ověřit splnění různých parametrů – a to vše v omezeném čase. Pro malé a střední podniky, které nemají vlastní „tendrové oddělení", je to obrovská znalostní i administrativní bariéra.
V rozhovoru zaznělo i nepříjemnější téma.
„Klasická diskriminace je výše a rozsah referenčních zakázek, které jsou postaveny tak, aby je splnil ten konkrétní jeden předvybraný dodavatel nebo několik dodavatelů, kteří mezi sebou mohou vzájemně kooperovat," popisuje Man.
Podle něj takové případy nejsou raritou. Formálně je vše v souladu se zákonem, prakticky je ale soutěž spíše iluzí. Asagraph v těchto situacích nevystupuje jako vyšetřovatel, ale jako analytický partner.
„My nejsme policie, tím vyšetřováním se nezabýváme. Ale snažíme se pro klienta identifikovat taková zadávací řízení, podívat se na strukturu, způsob zadání a transparentnost," dodává Man.
Pro klienty zkoumají, jak se konkrétní zadavatel choval v minulosti: kolik měl v soutěžích účastníků, zda se vítězové střídají, nebo se opakuje stále stejná firma či malý okruh firem, které se mezi sebou „točí".
K tomu využívají otevřená data, která MMR publikuje, a analytické nástroje společnosti Tovek. Nad daty za více let lze sledovat vzorce chování zadavatele, počty uchazečů, typy zakázek i strukturu vítězů.
Pomocí dalších databází (obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr, databáze typu Magnus) je možné dohledat vazby mezi firmami a osobami – společné vlastníky, sdílené adresy, opakující se jména statutárů.
„Facebook, Instagram – samozřejmě. Pokud tam jsou aktivní, tak se to poznat dá," přiznává Man s úsměvem. Velkou roli hraje vizualizace: tam, kde by v tabulce řádků a sloupců podezřelý vzor snadno zapadl, grafické zobrazení vztahů mezi subjekty často „trkne" na první pohled.
Výsledkem ale nejsou komplikované grafy, nýbrž srozumitelný závěr v podobě semaforu.
„Pro klienta to překlápíme do toho, jestli je tam zelená, oranžová nebo červená. Zelená – zakázka vypadá v pořádku, pokud splňujete podmínky, soutěžte. Oranžová – položte dotazy, snažte se vyjasnit podmínky. Červená – bez námitek je to spíš ztráta času," shrnuje Man.
Do hry tu vstupuje i faktor finančních kaucí, které se k námitkám a řízením u dohledu vážou a mohou být pro menší firmy výraznou překážkou. Podle Mana s tím řada zadavatelů dopředu kalkuluje a spoléhá na to, že menší hráči si drahý spor rozmyslí.
Zásadní roli v celém procesu hrají technologie. Ještě před několika lety bylo podobné analýzy prakticky nemožné dělat efektivně.
„Před Tovekem jsme to moc nedělali. Jenom jsme zkoušeli dohledávat z věstníku a ono to moc nešlo," vzpomíná Man. Dnes nástroje jako Tovek umožňují pracovat s tisíci zakázek ročně, vracet se několik let do historie a otevírat přitom stále nové vrstvy souvislostí. Ani tak ale nejde o „kouzelnou krabičku".
Otevřená data nejsou ideálně strojově čitelná, formáty se mění, struktura formulářů se harmonizovala s EU, části dat jsou historicky v jiném členění. Je potřeba vše zaindexovat, vyčistit, doplnit chybějící údaje a až na tom stavět další analýzy. A i když umělá inteligence pomáhá s vyhledáváním a předzpracováním textů, konečný úsudek pořád dělá člověk, který umí dokumentaci číst v kontextu.
Přes všechny problémy ale Man odmítá pohled, že české veřejné zakázky jsou „propadák".
„Není to zdaleka tak hrozné, jak si všichni myslí. Skoro polovina zadávacích řízení je v otevřeném řízení a ten podíl spíš roste," říká.
Zákon o zadávání veřejných zakázek považuje za relativně dobře napsaný, i když připouští, že jakákoli snaha „přitáhnout šrouby" má své náklady – prodlužuje procesy a v dynamických oblastech, jako jsou technologie, může způsobit, že se soutěží něco, co se už ani nevyrábí. Jádro problému proto vidí spíše v osvětě a v tom, že kvalitní data a moderní nástroje využívá zatím jen malá část trhu, zatímco ostatní se v labyrintu zakázek dál pohybují víceméně naslepo.
