Podmořské kabely by měly být bezpečnější, státy je budou více chránit i pomocí citlivých senzorů

Setkání organizované Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) ve spolupráci s Evropskou komisí a portugalskou vládou reagovalo na rostoucí frekvenci incidentů, které ohrožují stabilitu globální konektivity.
Účast více než 300 expertů, včetně zástupců technologických lídrů jako Google, Meta či SubCom, potvrzuje, že ochrana podmořských kabelů přestává být vnímána izolovaně a stává se integrální součástí strategií národní bezpečnosti a digitální suverenity.
Cílem přijatých opatření je transformace dosavadního reaktivního modelu údržby na proaktivní systém postavený na predikci a rychlé mitigaci rizik.
Technický rámec: Od detekce k redundanci
Jádrem Porto deklarace je definice čtyř systémových pilířů, které mají zajistit robustnost sítě. Prvním z nich je implementace pokročilých detekčních mechanismů. Plánuje se plošné nasazení senzorických systémů využívajících algoritmy strojového učení pro analýzu telemetrických dat v reálném čase.
Tyto systémy umožní identifikovat anomálie v okolí kabelových tras – od seismické aktivity po nestandardní pohyby plavidel – ještě předtím, než dojde k fyzickému narušení integrity vedení.
Neméně důležitým aspektem je optimalizace procesů oprav (MTTR – Mean Time To Repair). Strategie zavádí standardizaci postupů pro servisní týmy a vytvoření mezinárodních koridorů, což má vést ke zkrácení doby obnovy provozu z řádu týdnů na dny. Tento parametr je kritický pro minimalizaci dopadů výpadků na latenci a propustnost sítě v postižených regionech.
Součástí technických opatření je rovněž důraz na geografickou diverzifikaci tras. Nové projekty budou prioritně plánovány mimo oblasti s vysokým geopolitickým napětím či geologickým rizikem, čímž se zvýší celková redundance systému.
Investiční strategie a globální koordinace
Implementace těchto technických opatření je podpořena konkrétními finančními nástroji. Evropská komise v rámci summitu oznámila alokaci 100 milionů eur na financování pilotních projektů zaměřených na zvýšení odolnosti podmořské infrastruktury. Tyto prostředky budou směřovat primárně do vývoje monitorovacích technologií a posílení fyzické ochrany kritických uzlů.
Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a sdílení know-how bylo schváleno vytvoření Globálního fóra pro odolnost podmořských kabelů. Tato platforma bude sloužit jako centrální bod pro výměnu dat o hrozbách, koordinaci investic a publikaci výročních zpráv o stavu sítě. V kontextu predikcí, které očekávají nárůst globálního datového provozu nad hranici 175 zettabytů do roku 2030, je formalizace této spolupráce nezbytná pro zvládnutí budoucích nároků na kapacitu a spolehlivost.
