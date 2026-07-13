Podniková AI: Skutečná revoluce začíná u dat, ne u modelů

Z pohledu podnikové praxe je to ale vedlejší téma. Skutečná otázka nezní, jakou AI organizace používá. Správná otázka je: jaká data má AI k dispozici. Právě to rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu většiny AI projektů.
Jakmile se umělá inteligence propojí s reálným firemním prostředím, přestává být technologickou ukázkou a stává se součástí rozhodovacích a informačních procesů. V tu chvíli už není klíčové, jak „inteligentní“ model je, ale zda pracuje s úplnými, důvěryhodnými a správně interpretovanými informacemi.
Největší problém podnikové AI se jmenuje kontext
Organizace dnes pracují s obrovským množstvím dat v různých systémech a aplikacích. Ty používají odlišné struktury, rozdílnou terminologii a zachycují jen část reality.
Výsledkem je situace, kdy umělá inteligence sice dokáže nad těmito zdroji pracovat, ale nikdy nevidí celý obraz. Má k dispozici data, ale ne jejich souvislosti. A právě schopnost pracovat se souvislostmi je to, co od podnikové AI potřebujeme nejvíc.
Největší překážkou tak není nedostatek výpočetního výkonu ani kvalita modelů. Problémem je chybějící jednotný informační obraz organizace. Pokud zůstávají data oddělená v nepropojených systémech, ani nejpokročilejší model nedokáže poskytovat konzistentní a spolehlivé odpovědi.
To vede k paradoxu současné podnikové AI. Organizace investují do stále výkonnějších nástrojů, ale zároveň pracují s datovým prostředím navrženým pro ukládání informací, nikoliv pro jejich inteligentní interpretaci.
Modely se stávají komoditou
Ještě před několika lety představoval přístup k pokročilým jazykovým modelům významnou konkurenční výhodu. Dnes se situace rychle mění. Špičkové modely jsou dostupné prakticky všem a rozdíly mezi nimi se zmenšují.
Neznamená to, že na volbě modelu nezáleží. Znamená to, že přestává být hlavním faktorem úspěchu. Konkurenční výhoda se přesouvá jinam – ke schopnosti firem pracovat s vlastními daty.
Není důležité, kdo má přístup ke stejné technologii. Rozhodující je, kdo dokáže AI poskytnout kvalitní informační základ, ve kterém jsou data propojena, interpretována a zasazena do souvislostí. Právě kvalita těchto souvislostí určuje hodnotu výsledků.
Bezpečnost jako součást architektury
S nástupem podnikové AI se mění i význam bezpečnosti. Už nejde jen o ochranu dat pomocí přístupových práv, auditu nebo šifrování. AI totiž vytváří souvislosti mezi informacemi, propojuje data z různých zdrojů a vstupuje do rozhodovacích procesů.
Bezpečnost proto musí být součástí samotné architektury systému. Určuje, s jakými informacemi AI pracuje a jestli je možné její závěry zpětně vysvětlit. Nechrání tak pouze data, ale i důvěryhodnost výsledků, které na jejich základě vznikají.
Nová role datových platforem
Role datových platforem se tímto vývojem zcela mění. Jejich úkolem už není jen ukládat informace a zpřístupňovat je. Stávají se aktivní součástí procesu, který data připravuje pro inteligentní využití.
Zahrnuje to automatické rozpoznání obsahu, sjednocení různých formátů, identifikaci vztahů mezi informacemi a vytváření souvislostí, které by jinak zůstaly skryté. Data se tak nejen archivují, ale průběžně obohacují o význam, který umožňuje jejich efektivní využití jak lidmi, tak umělou inteligencí.
Takový přístup zároveň omezuje nekonzistenci, snižuje riziko chybných interpretací a zkracuje cestu mezi vznikem informace a jejím využitím při rozhodování.
Budoucnost AI je otázkou práce s informacemi
Položte si otázky: Jsou naše data připravena na éru AI? Máme prostředí, které propojuje informace z různých zdrojů, zachovává jejich význam a umožňuje bezpečné a důvěryhodné využití?
Budoucnost podnikové AI nebude patřit těm, kteří zvolí jeden model, ale těm, již vybudují kvalitní informační základ použitelný jakoukoli AI technologií. AI není jen evoluce algoritmů, ale změna způsobu práce s informacemi.
To rozhodne o tom, jestli zůstane pouhým nástrojem, nebo se stane prostředkem pro hlubší porozumění vlastním datům a kvalitnější rozhodování.
Autor: Jan Zvoník, Head of Products, TOVEK