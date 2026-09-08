Polovina českých teenagerů chce nakupovat s pomocí umělé inteligence. Za čtyři roky tak bude nakupovat desetina lidí

Agentní obchod se přesouvá z teorie do praxe. Přední futurologové z USA, Evropy a Asie, Magnus Lindkvist, Patrick Dixon, Katja Forbes a Theodora Lau, které ve své nejnovější zprávě A Short History of the Future of Shopping and Payments cituje společnost Mastercard, upínají pozornost ke konci třetí dekády. Do čtyř let by mohlo prostřednictvím AI agentů pravidelně nakupovat a platit přes 300 milionů lidí po celém světě.
„Do roku 2030 nebude nakupování a nákupy znamenat totéž, co dnes. Rutinní nákupy dostanou na starost AI agenti, zatímco nakupování, ve smyslu vybírání si zboží, se stane naší vlastní volitelnou činností, které se budeme věnovat s cílem poznávat, inspirovat se a bavit se,“ vysvětluje Magnus Lindkvist.
Češi s AI už nakupují
Přestože futurologové předpokládají, že se agentní obchod uchytí nejdříve v zemích jako USA, Velká Británie, Nizozemsko, Čína či Jižní Korea, Česká republika je může záhy následovat. Podle průzkumu společnosti Mastercard je totiž umělá inteligence už nyní běžnou součástí nákupního chování většiny Čechů.
V uplynulém roce ji k vyhledávání informací o produktech nebo rešerši trhu alespoň jednou využilo 77 procent dospívajících a 67 procent rodičů. Celkově však dnešní teenageři tyto chytré nástroje při výběru zboží používají týdně dvakrát častěji a spoléhají na ně v míře, která je starším ročníkům těžko představitelná. Až čtvrtina náctiletých dokonce věří doporučení algoritmů více než radám kamarádů či vlastní rodiny.
Umělou inteligenci přijala mladá generace jako nedílnou součást své budoucnosti a očekává její vliv také v placení a nakupování. Šest z deseti náctiletých věří, že zásadně změní jejich nákupní zvyklosti a téměř polovina zamýšlí svěřit nákupy AI agentovi. Čeští rodiče zůstávají obezřetnější s ohledem na bezpečí osobních dat a sledování jejich chování. I tak plánuje vyzkoušet AI nakupování celá třetina z nich.
Rozdíly se neobjevují jen mezi dětmi a rodiči, ale i mezi rodiči samotnými: mladší rodiče do 34 let jsou otevření AI asistenci třikrát častěji než lidé nad 55 let. Navzdory vlastním obavám by 44 procent rodičů umožnilo svému potomkovi chytrého pomocníka propojeného s kapesným, většina by nicméně požadovala kontrolu a jasné limity.
„To, jak nakupujeme a platíme, se v příštích letech promění způsobem, který si možná ještě neumíme do všech detailů představit. Pro spotřebitele ale vždy zůstanou stejné základní potřeby – chtějí rychlost, pohodlí, a hlavně bezpečnost a kontrolu nad svými penězi. Právě proto vidíme v agentním obchodu obrovský potenciál. Umělá inteligence může převzít rutinní část nákupu, ale vždy musí fungovat v mantinelech, které si nastaví uživatel,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.
Až totiž začne o nákupech rozhodovat umělá inteligence, pravidla obchodu se zásadně změní. Prodejci se budou muset přizpůsobit novému typu zákazníka, který během několika sekund prověří recenze, ověří fakta a rovnou nakoupí. Například slib o ekologické udržitelnosti tak už nepostačí jen napsat na web, algoritmus si bude chtít dohledat a zkontrolovat konkrétní digitální certifikát. V agentní ekonomice uspějí ti, kteří budou viditelní pro stroj a nabídnou maximální transparentnost, bezpečnost a prokazatelnou důvěryhodnost.
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