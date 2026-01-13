Polovodiče plně v režii AI, Nvidia ostatním utíká

Podle společnosti Gartner vzrostly celosvětové tržby v oblasti polovodičů v roce 2025 o 21 % a dosáhly tak výše téměř 800 miliard dolarů. Trhu přitom jasně vévodí Nvidia, jejíž příjmy oproti druhému Samsungu byly vyšší o 53 miliard dolarů.
Polovodiče pro umělou inteligenci – včetně procesorů, pamětí s velkou šířkou pásma (HBM) a síťových komponent – se významně podílely na bezprecedentním růstu trhu a v roce 2025 představovaly téměř třetinu celkových tržeb, vysvětluje Rajeev Rajput, analytik Gartneru.
„Dominance tohoto segmentu bude dále růst, protože výdaje na infrastrukturu umělé inteligence by měly v tomto roce překročit hranici 1,3 bilionu dolarů.“
Nvidia v roce 2025 rozšířila svůj náskok před společností Samsung o 53 miliard dolarů. Stala se tak prvním dodavatelem, který překročil hranici 100 miliard dolarů v prodeji polovodičů.
Samsung Electronics si udržel druhé místo, jeho tržby byly tažené především paměťovými čipy (nárůst o 13 %), zatímco tržby z jiných produktů než paměťových čipů meziročně poklesly o 8 %.
SK Hynix se posunul na třetí místo a v loni dosáhl tržeb v celkové výši 61 miliard dolarů. Jde meziročně o nárůst o 37 %, který zapříčinila především silná poptávka po HBM v AI serverech.
Intel opět ztratil podíl na trhu a rok zakončil s pouhým 6% podílem na trhu, což je polovina oproti roku 2021.
Rozvoj infrastruktury umělé inteligence podle Gartneru generuje vysokou poptávku po procesorech pro umělou inteligenci, HBM a síťových čipech.
V roce 2025 představovaly HBM 23 % trhu s DRAM, přičemž tržby překročily hranici 30 miliard dolarů, příjmy z procesorů pro umělou inteligenci už dokonce překonaly hranici 200 miliard dolarů.
Celkově by polovodiče pro umělou inteligenci měly v roce 2029 představovat více než 50 % celkových tržeb dodavatelů polovodičů, dodává Gartner.
Top 10 největších dodavatelů polovodičových součástek
Globální příjmy (v miliardách dolarů)
|
Pozice 2025
|
Pozice 2024
|
Dodavatel
|
Obrat 2025
|
Podíl na trhu 2025 (%)
|
Meziroční růst (%)
|
1
|
1
|
Nvidia
|
125,703
|
15,8
|
63,9
|
2
|
2
|
Samsung Electronics
|
72,544
|
9,1
|
10,4
|
3
|
4
|
SK Hynix
|
60,640
|
7,6
|
37,2
|
4
|
3
|
Intel
|
47,883
|
6,0
|
–3,9
|
5
|
7
|
Micron Technology
|
41,487
|
5,2
|
50,2
|
6
|
5
|
Qualcomm
|
37,046
|
4,7
|
12,3
|
7
|
6
|
Broadcom
|
34,279
|
4,3
|
23,3
|
8
|
8
|
AMD
|
32,484
|
4,1
|
34,6
|
9
|
9
|
Apple
|
24,596
|
3,1
|
19,9
|
10
|
10
|
MediaTek
|
18,472
|
2,3
|
15,9
|
Ostatní
|
298,315
|
37,6
|
10,3
|
Celkový trh
|
793,449
|
100
|
21
Zdroj: Gartner, leden 2026
