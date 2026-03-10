Přečetli jsme za vás Výroční zprávu Digitální a informační agentury. Co tam najdete?

Základní registry čelily v posledních letech enormní zátěži, na kterou původní infrastruktura nebyla dimenzována. Z toho důvodu DIA v letech 2024 a 2025 kompletně obměnila hardware a přesunula ho do nového datového centra.
Systémy jako Registr obyvatel (ROB), Registr práv a povinností (RPP) a Informační systém základních registrů (ISZR) tak získaly navýšenou konektivitu a moderní bezpečnostní pravidla. Zajímavostí je, že v Registru obyvatel byl v uplynulém roce nově zaveden číselník pro pohlaví „X – neurčené“.
ISZR v roce 2025 odbavil přes 1,57 miliardy úspěšných transakcí, přičemž chybovost (zamítnuté transakce) se držela na úrovni 0,20 %. Došlo také k zásadnímu vylepšení pro vývojáře třetích stran. Informační systém sdílené služby (ISSS) nově nabízí kontejnerizovaný simulátor, který si mohou dodavatelé spustit lokálně a testovat svá řešení před nasazením do produkce.
Z pohledu státní domény gov.cz se podařilo dotáhnout migraci u 30 z 33 ústředních orgánů. Sjednocená infrastruktura nově běží na technologii anycast, což státním webům zajišťuje globální dostupnost a ochranu proti DDoS útokům.
Zpoždění zákona o digitálních službách a záchrana jménem EasyForms
Zpráva otevřeně přiznává, že původní termín plné digitalizace státu (únor 2025) dle Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) většina úřadů nestihla, a dokonce varuje, že bez změny přístupu je ohrožen i posunutý termín v roce 2027. Plnohodnotná integrace formulářů do resortních portálů totiž trvá měsíce.
Reakcí DIA je projekt Zjednodušených formulářů neboli EasyForms. Tento koncept umožňuje nasazení digitální služby s plnou identifikací, předvyplněním a doručením v řádu dnů či hodin. DIA tímto způsobem plánuje pokrýt více než polovinu všech formulářových agend státu.
Do budoucna se navíc počítá s nahrazením klasických formulářů asistentem na bázi umělé inteligence, který záměr uživatele pochopí z přirozeného jazyka a data strukturovaně předvyplní sám.
eDoklady, EUDIW a Identita občana pod náporem
Aplikace eDoklady zakončila rok s 890 000 unikátními uživateli, přičemž adopce je vyrovnaná mezi platformami (548 tisíc stažení na Androidu, 524 tisíc na iOS). Prokazovat se jimi lze u více než 44 000 ověřovatelů. Během podzimních voleb do Poslanecké sněmovny však systém čelil technickým výpadkům způsobeným masivními aktualizacemi na poslední chvíli, což si vyžádalo rychlá nápravná opatření v architektuře.
Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) eviduje přes 20 milionů vydaných identifikačních prostředků, přičemž nestátní prostředky (typicky bankovní identity) tvoří drtivých 72 %. Zásadní úpravou prošel Mobilní klíč eGovernmentu, který nově podporuje zahraniční telefonní čísla, což byl klíčový požadavek pro zavedení korespondenční volby.
Stát se zároveň intenzivně připravuje na Evropskou peněženku digitální identity (EUDIW). Vláda rozhodla, že vývoj a provoz klientské aplikace bude svěřen soukromému sektoru formou koncese, zatímco stát si ponechá kontrolu nad backendem (Informační systém na podporu peněženky).
Portál občana a exploze datových schránek
Portál občana meziročně vyrostl o 37 % na 2,14 milionu uživatelů. Rekordní provoz zažil v období voleb, kdy si přes něj občané podali 75 759 žádostí o voličský průkaz (nárůst o 199 % oproti předchozím volbám) a přes 18 tisíc žádostí o korespondenční hlasování ze zahraničí.
Datové schránky nadále trhají rekordy. Zřízeno jich je již 4,85 milionu, z čehož více než 1,2 milionu patří dobrovolně registrovaným fyzickým osobám. Z celkových 1,52 miliardy odeslaných zpráv je zřejmé, že státní správa je hlavním tahounem, neboť úřady sice tvoří jen 0,5 % majitelů schránek, ale odesílají 70 % veškerého provozu.
Nezastupitelnou roli stále hraje i fyzický Czech Point, který oslavil 18 let existence. Jeho 7 208 poboček loni odbavilo 2,68 milionu transakcí. Z toho 1,55 milionu připadalo na autorizované konverze dokumentů mezi digitální a papírovou formou, což dokazuje, že přechod na plně bezpapírový stát je stále v procesu.
Finance, IT zakázky a objemy dat
Sekce hlavního architekta (OHA) loni úřadům schválila 424 IT projektů za 25,3 miliardy Kč, přičemž včasným záchytem chyb v architektuře ušetřila státu odhadem 773 milionů Kč. Samotná DIA hospodařila s nemalými investičními prostředky, zejména 150 miliony Kč na přípravu EUDIW, 80 miliony na rozhraní Registru zastupování a 45 miliony na modernizaci Czech Pointu. Na zajištění provozu státní příspěvkové organizace SSSVD, která dodává certifikační služby bezpečnostním složkám, šlo přes 140 milionů Kč.
Za pozornost stojí i Registr smluv, do kterého veřejné instituce za jediný rok nahrály přes 1,1 milionu dokumentů o celkovém objemu 811 GB dat. Průměrná velikost jedné zveřejněné smlouvy činí 661 KB.
Agentura rovněž plní roli dozorového orgánu pro přístupnost webů. Z 460 provedených kontrol vyplynulo, že státní weby nejčastěji chybují ve struktuře informací, popiscích odkazů a v nedostatečném kontrastu textů. Téměř polovina kontrolovaných institucí neměla v pořádku povinné prohlášení o přístupnosti.
