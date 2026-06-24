Pro většinu firem není umělá inteligence ekonomicky moc přínosná

Podle nové globální studie PwC s názvem „AI Performance“ se v závodě o dosažení skutečných finančních výnosů z umělé inteligence výrazně prosazuje pouze malá skupina společností.
Využíváte už v práci současné možnosti umělé inteligence?
Zpráva zjistila, že téměř tři čtvrtiny (74 %) ekonomické hodnoty umělé inteligence připadají na pouhou jednu pětinu organizací, což odhaluje výraznou a bohužel stále se prohlubující propast mezi malou skupinou lídrů v oblasti umělé inteligence a většinou podniků, které uvízly v pilotních fázích.
Výzkum ukazuje, že tyto nejvýkonnější společnosti nezavádějí pouze více nástrojů umělé inteligence – využívají umělou inteligenci hlavně jako katalyzátor růstu a transformace podnikání, zejména tím, že se zaměřují na nové příležitosti k výnosům vznikající v důsledku konvergence odvětví, a zároveň budují pevné základy v oblasti dat, správy a důvěry.
„Mnoho společností se intenzivně věnuje zavádění pilotních projektů umělé inteligence, ale pouze menší část z nich tuto činnost proměňuje v měřitelné finanční výnosy. Ty nejprogresivnější firmy vynikají tím, že AI zaměřují na růst, nikoli pouze na snižování nákladů,“ vysvětluje Joe Atkinson, šéf analytiků pro AI ve firmě PwC.
Organizace s nejvýkonnějším využitím AI považují tuto technologii za motor transformace a využívají ji k přetváření obchodních modelů a k expanzi za hranice tradičních odvětví.
Společnosti, které jsou v oblasti AI na špičce 2,6krát častěji než ostatní společnosti uvádějí, že AI zlepšuje jejich schopnost přetvořit svůj obchodní model.
Také dvakrát až třikrát častěji než ostatní uvádějí, že využívají AI k identifikaci a využití příležitostí k růstu vyplývajících z konvergence odvětví, jako je spolupráce s partnery mimo jejich klíčové odvětví.
Podle PwC je využití příležitostí k růstu vyplývajících z konvergence odvětví nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím finanční výkonnost AI, který předčí samotné zvýšení efektivity, ke kterému dnes směruje většina firem.
Výzkum rovněž poukazuje na významné rozdíly v tom, jak vedoucí společnosti nasazují AI uvnitř podniku.
Je u nich například dvakrát vyšší pravděpodobnost, že přepracují pracovní postupy tak, aby do nich začlenily umělou inteligenci, namísto pouhého přidávání nástrojů umělé inteligence: realizují více úkolů v rámci stanovených mezí (1,8×) nebo fungují autonomně s průběžnou samooptimalizací (1,9×).
Lídři v oblasti AI také zvyšují počet rozhodnutí přijímaných bez lidského zásahu téměř třikrát (2,8×) rychleji než jejich konkurenti.
Mají také s větší pravděpodobností než jiné společnosti zavedené mechanismy, jako je Responsible AI framework (1,7× větší pravděpodobnost než u jiných společností) nebo mezioborová rada pro AI governance (1,5×). Díky tomu jejich zaměstnanci důvěřují výstupům AI dvakrát častěji.
Bez změny přístupu ostatních firem se výkonnostní propast mezi lídry v oblasti AI a společnostmi, které zaostávají, pravděpodobně dále zvětší, protože přední společnosti se budou i nadále učit rychleji, rozšiřovat osvědčené případy použití a bezpečně automatizovat rozhodnutí ve velkém měřítku, dodává PwC.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.