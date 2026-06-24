Propouštění kvůli AI? Už brzy se situace obrátí, slibují experti

Umělá inteligence ve finále začne přinášet více nových pracovních míst, než kolik jich zruší, ale v průběhu tohoto procesu naruší miliony dosavadních kariér, tvrdí Kaelyn Lowmaster, analytička společnosti Gartner.
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Vzhledem k tomu, že umělá inteligence mění způsob vykonávání práce, musí podl ení organizace přehodnotit, jakým způsobem zaměstnanci získávají odborné znalosti a zkušenosti, jinak se ocitnou bez lidí připravených pro pracovní pozice, které umělá inteligence pomůže vytvářet.
Vzhledem k tomu, že organizace rychle zavádějí umělou inteligenci a přizpůsobují jí podobu práce, už nyní se přetvářejí pracovní role a struktury. Podle Gartneru 40 % organizací už zrušilo zastaralé pracovní role, aby se lépe přizpůsobily měnícím se obchodním potřebám, a téměř polovina přepracovala struktury týmů tak, aby byly více mezifunkční nebo agilní.
Vzhledem k tomu, že se kariérní cesty zužují nebo mizí, mnoho zaměstnanců postrádá jasnou cestu k postupu. Umělá inteligence tento posun urychluje tím, že omezuje možnosti rozvoje a automatizuje tradiční pozice pro začínající zaměstnance, čímž mladým talentům zbývá méně příležitostí k rozvoji úsudku a získání základních odborných znalostí.
Aby organizace mohly úspěšně a v plné míře využít umělou inteligenci, musí přejít od postupů založených na zkušenostech k systému založenému na dovednostech. Musí se zaměřit na rychlejší budování schopností a na odlišný způsob rozvoje talentů.
Aby tento přechod úspěšně zvládly, analytici doporučují zaujmout dvě strategie:
- Urychlit rozvoj nových klíčových schopností
Vzhledem k tomu, že umělá inteligence automatizuje nebo rozšiřuje mnoho klíčových úkolů, musí se nejprve identifikovat dovednosti, které jsou pro úspěch na další úrovni nejdůležitější, a snížit prioritu těch, které se stávají zastaralými.
Organizace pak musí vytvořit infrastrukturu na podporu zrychleného rozvoje, včetně pobídek odměňujících budování škálovatelných mechanismů učení, jako jsou simulace a prostředí pro řízené procvičování.
„Výkon na jedné úrovni již není ukazatelem připravenosti na vyšší pozice,“ varuje Lowmaster. S podporou umělé inteligence totiž mohou zaměstnanci splnit nebo překonat své současné cíle, aniž by si museli osvojit hloubku odborných znalostí potřebnou pro složitější role.
- Vytvářet příležitosti k postupu na základě dovedností, nikoli rolí
Firmy mohou upřednostňovat slibné dovednosti tím, že identifikují dovedné zaměstnance se schopností učit se a přizpůsobovat, což je potřebné pro úspěch v rolích vyšší úrovně, i když plně nesplňují historicky daná kritéria pro danou roli.
Vzhledem k tomu, že umělá inteligence nadále přetváří role a způsoby práce, musí být zaměstnanci, a zejména vedoucí pracovníci, schopni orientovat se v nejistých situacích, vést týmy prostřednictvím neustálé transformace a dosahovat úspěchu, aniž by se spoléhali pouze na minulé zkušenosti.
Nejúspěšnější lídři podnikají promyšlené kroky, aby se změna stala rutinou, a umožňují zaměstnancům hledat si vlastní příležitosti pro učení v době, kdy umělá inteligence mění podobu práce.
„Organizace, které už nyní investují do přebudování kariérních cest založených na dovednostech a přizpůsobivosti, budou v nejlepší pozici ohledně budoucí poptávky po talentech, zatímco ty, které tak neučiní, riskují vznik hlubokých mezer v kompetencích právě v době, kdy se růst poháněný umělou inteligencí zrychluje,“ dodává Lowmaster.
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