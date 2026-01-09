Průhledné displeje čeká boom, ale asi ne ve spotřební elektronice

V uplynulých letech výrobci panelů představili různé formáty transparentních displejů využívající technologie TFT-LCD, PMOLED, AMOLED, LED Film nebo microLED.
Tyto technologie nabízejí výrazné výhody, pokud jde o velikost, hustotu pixelů i propustnost/průsvitnost (TR, transmittance).
Zatímco rané verze měly omezení ve velikosti (PMOLED měl velikost úhlopříčky menší než 2 palce) nebo propustnosti (TFT-LCD dokonce méně než 20 %), nedávný vývoj tyto překážky překonavá.
Průhledné displeje typu AMOLED se totiž už zvětšily dokonce až na velikosti přesahující 70 palců, zatímco současné technologie LED Film a microLED nyní nabízejí propustnost přesahující hodnotu 70 %.
I kvůli těmto vylepšením experti očekávají, že používání těchto technologií bude narůstat. Důležité přitom bude, jak se zmíněné technologie dokáží přizpůsobit požadavkům konkrétních aplikací.
Navzdory široké nabídce od mnoha výrobců se však transparentní displeje v současné době používají spíše pro specializované účely, jako jsou displeje pro veřejnost, mediální stěny či vitríny, než že by byly populární v oblasti osobních zařízení.
To naznačuje, že trh se v případě těchto řešení posouvá spíše směrem k větším formátům – tedy ke komerčním a veřejným instalacím.
Obrat s transparentními displeji, rok 2023–2032
Zdroj: Omdia, prosinec 2025
„Transparentní displeje jsou navržené tak, aby byly dostatečně průhledné k tomu, že objekty v pozadí zůstávají viditelné přes obrazovku. To umožňuje sloučení pohledu na objekty reálného světa a digitální obsah, díky čemuž lze vytvořit působivější obsah, který využívá místní fyzické prostředí,“ vysvětluje Jerry Kang, analytik firmy Omdia.
Podle něj tím, že se využívají stále větší plochy transparentních displejů, se zároveň zvyšuje tlak na výslednou cenu za jednotku plochy (UAP, unit area price).
Zatímco parametry jako velikost displeje či hustota pixelů jsou v případě technologií AMOLED a microLED u transaparentních displejů velmi vhodné, hodnota UAP naopak zůstává poměrně vysoká.
V důsledku toho na popularitě získávají řešení využívající řešení LED Film díky své schopnosti nabídnout značné velikosti zobrazované plochy, a to i přes nižší hustotu pixelů, dodává Kang.
Předpoklady prodejů
Tržby z prodeje transparentních displejů by měly v roce 2032 přesáhnout částku 100 milionů dolarů, v loňském roce to přitom bylo jen o něco více než 50 milionů.
I když počet prodaných kusů zůstává zatím relativně omezený, analytici firmy Omdia očekávají, že významně narostou nejen příjmy výrobců, ale i celková plocha prodaných displejů.
Průměrný meziroční nárůst (CAGR) v letech 2025–2032 podle analytiků bude jen těsně pod deseti procenty.
Nárůst budou pohánět především velkoformátové instalace ve veřejných prostorech a bude podporovaný neustálým zlepšováním propustnosti a škálovatelných velikostí panelů, dodává Omdia.
