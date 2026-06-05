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První 6G sítě se objeví už za tři roky – kde budou nejdříve?

Pavel Louda
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Autor: © ferkelraggae - Fotolia.com
Komerční připojení k síti 6G se poprvé zrealizuje už v roce 2029. Ve stejném čase by služby operátorů 6G mělo využívat už více než čtyři miliony uživatelů.

Nová studie poradenské společnosti Juniper Research předpokládá, že prvními zeměmi, kde se komerční sítě 6G objeví, budou USA a Jižní Korea. Stane se tak na konci roku 2029, přičemž zavádění 6G sítí v dalších zemích se dá očekávat hned v následujícím roce.

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Šestá generace bezdrátových mobilních technologií v současné době prochází vývojem a standardizací v rámci 3rd Generation Partnership Project (3GPP) a dalších subjektů v tomto ekosystému.

Analytici zjistili, že v roce 2030 uvede sítě 6G na trh celkem devět zemí. Jmenovitě jde  o níže uvedené státy, seřazené podle počtu připojených uživatelů v roce 2030:

Čína

USA

Kanada

Japonsko

Velká Británie

Jižní Korea

Saúdská Arábie

Francie

Katar

Dalšími zeměmi, které budou hrát významnou roli v komerčním zavádění 6G sítí, jsou ještě Německo, Indie a Spojené arabské emiráty, tvrdí Juniper.

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Vzhledem k tomu, že růst mobilního datového provozu se zpomaluje a nárůst průměrného výnosu na uživatele (ARPU) je ve srovnání s růstem provozu poměrně omezený, musí investice do 6G přesahovat rámec tradičních služeb připojení.

Kromě tradičních služeb by měly 6G sítě nabídnout i ty s přidanou hodnotou, jako je například hlasová umělá inteligence, kterou mohou operátoři mobilních sítí integrovat do svých stávajících služeb pro spotřebitele a podniky, a tím odemknout nové zdroje příjmů.

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Autor článku

Pavel Louda

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