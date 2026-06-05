Nová studie poradenské společnosti Juniper Research předpokládá, že prvními zeměmi, kde se komerční sítě 6G objeví, budou USA a Jižní Korea. Stane se tak na konci roku 2029, přičemž zavádění 6G sítí v dalších zemích se dá očekávat hned v následujícím roce.
Využíváte mobilní data na svém mobilu?
Šestá generace bezdrátových mobilních technologií v současné době prochází vývojem a standardizací v rámci 3rd Generation Partnership Project (3GPP) a dalších subjektů v tomto ekosystému.
Analytici zjistili, že v roce 2030 uvede sítě 6G na trh celkem devět zemí. Jmenovitě jde o níže uvedené státy, seřazené podle počtu připojených uživatelů v roce 2030:
Čína
USA
Kanada
Japonsko
Velká Británie
Jižní Korea
Saúdská Arábie
Francie
Katar
Dalšími zeměmi, které budou hrát významnou roli v komerčním zavádění 6G sítí, jsou ještě Německo, Indie a Spojené arabské emiráty, tvrdí Juniper.
Vzhledem k tomu, že růst mobilního datového provozu se zpomaluje a nárůst průměrného výnosu na uživatele (ARPU) je ve srovnání s růstem provozu poměrně omezený, musí investice do 6G přesahovat rámec tradičních služeb připojení.
Kromě tradičních služeb by měly 6G sítě nabídnout i ty s přidanou hodnotou, jako je například hlasová umělá inteligence, kterou mohou operátoři mobilních sítí integrovat do svých stávajících služeb pro spotřebitele a podniky, a tím odemknout nové zdroje příjmů.