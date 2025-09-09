První evropská on-line poliklinika hrazená pojišťovnou je na Slovensku

Službu spustila tamější zdravotní pojišťovna Dôvera ve spolupráci s nadnárodním poskytovatelem telemedicínských služeb, společností Meddi hub.
Celý systém funguje obdobně jako při fyzické návštěvě ordinace, jen s tím rozdílem, že komunikace probíhá přes zabezpečený videohovor nebo chat. Lékař po konzultaci vystaví zdravotní zprávu, která se uloží do elektronické karty pacienta.
Pacient rovněž může obdržet elektronický recept hrazený ze zdravotního pojištění, doplněný o informaci o dostupnosti předepsaného léku v lékárnách, který je platný ve všech zemích Evropy.
Vše je podle tvůrců plně zabezpečené a napojené na oficiální slovenský zdravotnický systém NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií).
Chceme dát pacientům jistotu kvalitní zdravotní péče dostupné kdykoliv a odkudkoliv. Věřím, že se tak nastavuje nový směr, jak bude zdravotnictví fungovat v budoucnu,“ vysvětluje Branislav Jendroľ ze společnosti Dôvera.
Nová služba nabízí například péči praktického lékaře, pediatra a dalších třináct odborných specializací, mezi které patří dermatologie, urologie nebo neurologie.
Dostupnost je garantovaná tak, aby se pacient k praktickému lékaři nebo pediatrovi dostal do třiceti minut – průměrná doba čekání na lékaře je přitom pouze dvě minuty.
Ke konzultaci se specialistou se pacient dostane nejpozději do 48 hodin, skutečná průměrná čekací doba však činí jen sedm hodin, upozorňuje provozovatel.
„Pro většinu pacientů je nejdůležitější rychlost a dostupnost. Díky naší online poliklinice mají praktického lékaře nebo pediatr a doslova na dosah ruky, a to kdykoliv a kdekoliv. Zároveň už nemusí čekat týdny na specialistu nebo složitě cestovat – vše zvládnou z pohodlí domova, a navíc bez dodatečných nákladů,“ dodává Jiří Pecina, ředitel a zakladatel společnosti MEDDI hub.
Kromě České republiky a Slovenska je společnost Meddi hub aktivní také v Německu nebo dalších zemích střední Evropy a v Latinské Americe.
