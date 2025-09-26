Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon Elite

Společnost Qualcomm uvedla novou generaci procesorů Snapdragon X2 Elite, které slibují výrazně vyšší výkon a špičkové funkce umělé inteligence pro prémiové notebooky s Windows, které se na trh dostanou v roce 2026.
Výrazný skok ve výkonu
Nová platforma X2 Elite přináší oproti svému předchůdci působivé vylepšení: o 31 % vyšší výkon než X1 Elite při stejné spotřebě energie, nebo stejný výkon při o 43 % nižší spotřebě energie.
Tento nárůst je výsledkem přechodu na pokročilejší 3nm výrobní proces a začlenění nových jader CPU Oryon třetí generace.
„Není to jen čip, je to revoluce,“ řekl Kedar Kondap, senior viceprezident společnosti Qualcomm odpovědný za X2 Elite, na konferenci Snapdragon Summit na Maui.
Tři nové varianty čipů
Qualcomm uvádí na trh tři verze X2 Elite:
- Snapdragon X2 Elite Extreme: celkem 18 jader s 12 hlavními jádry s frekvencí až 5,0 GHz a šesti výkonnými jádry s frekvencí 3,6 GHz
- Snapdragon X2 Elite (high-end): celkem 18 jader s 12 hlavními jádry s frekvencí až 4,7 GHz a šesti výkonnými jádry s frekvencí 3,4 GHz
- Snapdragon X2 Elite (standardní): celkem 12 jader, z toho šest hlavních jader s frekvencí až 4,7 GHz a šest výkonných jader s frekvencí 3,4 GHz
Vlajková loď Extreme obsahuje až 48 GB integrované paměti přímo na čipu – neobvyklý přístup, který Intel dříve vyzkoušel a opustil.
Impuls pro AI
Neuronová procesorová jednotka X2 Elite poskytuje 80 TOPS (bilion operací za sekundu) – zhruba dvojnásobek toho, co současné počítače Copilot+ vyžadují pro funkce AI. Qualcomm však stále čelí výzvě přesvědčit spotřebitele, že takový výkon pro AI v zařízení vůbec potřebují.
Jak pro magazín PC World vysvětlil Bob O'Donnell, prezident společnosti TECHnalysis Research: „Není to tak, že byste si pořídili jednu aplikaci, která potřebuje těch 80 TOPS, ale pokud máte spuštěno 10 aplikací a každá z nich spotřebuje 5 TOPS, najednou jste na 50.“
Klíčová přednost procesorů od Qualcommu zůstává nezměněna: podle Mandara Deshpandeho z produktového managementu společnosti, „se očekává, že X2 Elite bude mít stejný výkon na baterii jako při připojení k síti“.
To je v ostrém kontrastu s konkurenčními čipy od Intelu a AMD, u kterých dochází k výraznému poklesu výkonu při provozu pouze na baterii.
Výzvy a výhledy do budoucna
Navzdory technickým vylepšením čelí Qualcomm na trhu významným překážkám. Data společnosti Mercury Research ukazují, že AMD drží asi 20 % trhu s notebooky a Intel zbývajících 80 %, přičemž podíl Qualcommu je po 15 měsících na trhu stále minimální.
Přijetí technologie omezilo několik faktorů: přetrvávající obavy o kompatibilitu aplikací, špatné přijetí iniciativy Microsoft Copilot+ PC a úspěšné uvedení produktů společností Intel a AMD. Dodávky všech počítačů Copilot+ představovaly „méně než jedno procento trhu v roce 2024 a méně než dvě procenta během prvního čtvrtletí roku 2025“.
První notebooky s procesory X2 Elite se začnou dodávat v první polovině roku 2026. Generální ředitel Qualcommu Cristiano Amon si stanovil ambiciózní cíl prodeje procesorů ve výši čtyř miliard dolarů do roku 2029, což se dá přeložit tak, že společnost svoje ambice na trhu s notebooky vnímá jako běh na delší trať.
Její úspěch tak ve finále bude záležet hlavně na tom, zda uživatelé pro takto obrovský výpočetní výkon najdou přesvědčivé využití.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.