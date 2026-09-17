Rok od zavedení EAA: Přístupnost českých webů je tristní

Evropský akt o přístupnosti formuluje obecné požadavky na přístupnost, aniž by předepisoval konkrétní technická řešení. Základním referenčním dokumentem je norma EN 301 549, která vychází z WCAG 2.1 a doplňuje ji dalšími požadavky. V praxi to znamená, že webové stránky musí být ovladatelné klávesnicí, texty musejí být strojově čitelné, obrázky musejí obsahovat alternativní texty a videa musejí být opatřena titulky. Norma dále vyžaduje dostatečný kontrastní poměr textu a grafických prvků.
Zákon se vztahuje na podniky s více než deseti zaměstnanci a obratem přesahujícím dva miliony eur. Týká se tedy většiny komerčních subjektů včetně e-shopů, bank, dopravců a mediálních společností. Nové digitální produkty a služby musejí splňovat požadavky na přístupnost od 28. června 2025. Pro stávající řešení platí přechodné období v délce až pěti let.
Jak probíhalo testování
Průzkum uskutečnila společnost A-WebSys pomocí nástroje EAA Validátor, který automatizovaně vyhodnocuje weby podle normy EN 301 549. Celkem otestovala 125 webů z jedenácti odvětví, mezi něž patřila státní správa, samospráva, zdravotnictví, bankovnictví, doprava, energetika a zpravodajské servery.
Výsledky průzkumu
Průměrné skóre přístupnosti všech testovaných webů dosáhlo 88 %. Nejvyšší průměrné skóre zaznamenaly asistenční služby (94 %), nejnižší zpravodajské servery (80 %). Většina webů nesplnila požadavek na stoprocentní dodržení klíčových kritérií přístupnosti.
Mezi nejčastější problémy patřily nevalidní a nesémantický HTML kód, nedostatečný kontrast textu a pozadí, chybějící alternativní texty u obrázků a ikon, formulářové prvky bez popisků čitelných pro odečítače obrazovky, navigace bez podpory klávesnice a absence titulků u videí.
Důsledky nedostatečné přístupnosti
V České republice žije přes 100 000 osob se zrakovým postižením. Pro tyto uživatele představuje přístupný web základní podmínku používání. Stejný význam má přístupnost pro osoby s motorickým, sluchovým nebo kognitivním omezením. S demografickým vývojem populace se počet uživatelů s věkově podmíněným oslabením smyslů a motoriky dále zvyšuje.
Za porušení přístupnosti u veřejného sektoru hrozí pokuta do výše 100 000 korun. U soukromých subjektů může Česká obchodní inspekce uložit pokutu až do výše 10 milionů korun nebo zakázat poskytování služby.
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