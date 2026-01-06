Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Prohlížeč Google Chrome byl ve své desktopové verzi v nedávných aktualizacích obohacen o několik užitečných vychytávek. Mnoho uživatelů si ale možná vůbec neuvědomuje, že je už mají k dispozici.
Vybrali jsme proto pro vás šest funkcí, které mohou zvýšit vaši produktivitu, usnadnit vám procházení webu a které můžete začít používat teď hned.
1. Rozdělené zobrazení karet
Chrome nově umožňuje zobrazit dvě karty vedle sebe v jednom okně, aniž byste museli otevírat samostatná okna prohlížeče. Do tohoto režimu se dostanete kliknutím pravým tlačítkem myši na název karty a výběrem možnosti Přidat kartu do nového rozděleného zobrazení.
Pomocí ovládacích prvků v blízkosti adresního řádku můžete upravit poměr rozdělení a spravovat jednotlivé panely. Na první pohled se může takové rozdělené zobrazení zdát jako zbytečnost (zvlášť, když obdobného výsledku můžete dosáhnout třeba přeuspořádáním více oken), ve chvíli, kdy si však například děláte v Dokumentech poznámky z pročítaného webu nebo píšete zprávu v Gmailu, přijde vhod.
2. Okamžitá analýza Google Lens
Do prohlížeče Chrome je integrována desktopová verze Google Lens. Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolné místo v záložce a výběrem možnosti Vyhledat pomocí Google Lens můžete nakreslit výběrové pole nad obrázky nebo textem a získat tak víc informací, přeložit text nebo extrahovat a zkopírovat text, který by jinak bylo obtížné vybrat.
3. Sdílení záložky s Gemini
Chrome nově obsahuje integrovaný přístup ke googlovské umělé inteligenci Gemini.
Klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a vyberte možnost Sdílet kartu s Gemini, abyste odeslali obsah aktuální stránky do Gemini za účelem jejího shrnutí nebo následného dotazování.
4. Režim čtení
Při prohlížení článku nebo webové stránky s velkým množstvím textu a prvků může Chrome zjednodušit rozložení odstraněním těchto rušivých prvků, včetně reklam.
Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku a vyberte možnost Otevřít v režimu čtení, abyste viděli čistou a snadno čitelnou verzi. Zobrazení režimu čtení lze přitom personalizovat, od typu fontu až po barvy.
5. Čtení nahlas v režimu čtení
Režim čtení navíc obsahuje ovládací prvky pro čtení textu na stránce nahlas. Stačí vybrat hlas, nastavit jeho rychlost a pak už jen v levém horním rohu kliknout na známý symbol v podobě trojúhelníku značícího funkci Přehrát. Pro čtení lze dokonce i zvýraznit jen vybrané části textu.
6. Vyhledávání v záložkách
Pokud jste ji dosud neznali, zapamatujte si zkratku Ctrl + Shift + A, která otevírá přehledný seznam otevřených karet a k nim i ty nedávno zavřené.
Můžete v něm vyhledávat pomocí šipek nebo přímo prostřednictvím vyhledávacího pole, do kterého zadáte název stránky a najdete požadovanou kartu.
Bonus: Odesílání stránek do vašich zařízení
Pokud jste přihlášeni do prohlížeče Chrome na více zařízeních se stejným účtem Google, můžete rychle odeslat aktuální stránku ze svého počítače do telefonu nebo tabletu se systémem Android.
Klikněte na nabídku se třemi tečkami, vyberte možnost Odeslat, uložit a sdílet a pak Odeslat do svých zařízení.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.