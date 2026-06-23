Splnit NIS2 nestačí. Progress Flowmon ukazuje, co se skutečně děje v síti

Samotná regulatorní shoda ale nevypovídá o tom, zda organizace dokáže včas odhalit probíhající útok. Firma může splňovat všechny požadavky ZoKB, a přitom vůbec netušit, že se v její síti právě pohybuje útočník.
ZoKB totiž stanovuje, jak mají organizace řídit kybernetická rizika. Neodpovídá však na otázku, která je pro bezpečnostní týmy zásadní: Co se právě teď děje v naší síti? Právě zde se ukazuje, že compliance a schopnost odhalovat hrozby nejsou totéž.
Splnit regulaci neznamená odhalit útok
Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který vychází z evropské směrnice NIS2, stanovuje důležitý krok ke zvýšení kybernetické odolnosti českých organizací. Zavádí odpovědnost vedení firem, zpřísňuje požadavky na řízení rizik a podporuje systematický přístup ke kybernetické bezpečnosti.
Regulace ale sama o sobě nezaručuje schopnost odhalit pokročilý útok. Útočníci dnes postupují jinak než před několika lety. Nepotřebují spouštět nápadný malware ani vyvolávat okamžitý chaos. Často využívají legitimní uživatelské účty, standardní administrátorské nástroje a běžné síťové protokoly. Jejich cílem je zůstat co nejdéle neodhaleni.
Po průniku do infrastruktury mapují prostředí, získávají další oprávnění, přesouvají se mezi systémy a hledají citlivá data. Každý jednotlivý krok přitom může působit jako běžná aktivita administrátora nebo zaměstnance. Bez dostatečné viditelnosti do síťového provozu tak může útok probíhat týdny nebo dokonce měsíce bez povšimnutí.
Síť nikdy nelže
Každá aktivita v digitálním prostředí po sobě zanechává stopu. Uživatelé, aplikace, servery, cloudové služby i útočníci spolu komunikují prostřednictvím sítě.
Síťový provoz proto představuje jeden z nejspolehlivějších zdrojů informací o skutečném dění v infrastruktuře. Zatímco jednotlivé logy často ukazují pouze izolované události, síť poskytuje širší kontext. Umožňuje sledovat komunikaci napříč celou infrastrukturou, odhalovat souvislosti a identifikovat aktivity, které by jinak zůstaly skryté.
Právě proto stále více organizací doplňuje tradiční bezpečnostní nástroje o technologie Network Detection and Response (NDR), které dokážou odhalovat podezřelé chování na základě analýzy síťové komunikace. Většina organizací dnes netrpí nedostatkem dat, ale nedostatkem kontextu
Proč bezpečnostní týmy potřebují víc než další alerty
Jedním z největších problémů současné kybernetické bezpečnosti není nedostatek dat, ale jejich nadbytek. Firewally, SIEM platformy, EDR systémy i cloudové služby generují obrovské množství upozornění. Bezpečnostní týmy jsou zahlceny tisíci událostí denně a často musí rozhodovat, které z nich představují skutečné riziko.
Výsledkem bývá takzvaná alert fatigue – zahlcení analytiků velkým množstvím upozornění, které zpomaluje reakce a zvyšuje pravděpodobnost, že důležitý signál zapadne mezi stovkami běžných událostí.
Moderní bezpečnost proto stále více stojí na schopnosti chápat souvislosti. Nestačí vědět, že došlo k určité události. Je potřeba pochopit, jak souvisí s ostatními aktivitami v síti, jaký může mít dopad a zda představuje součást probíhajícího útoku.
Flowmon: Když potřebujete vidět, co ostatním uniká
Právě zde vstupuje do hry Progress Flowmon. Není to pouze nástroj pro monitoring sítě ani další bezpečnostní platforma generující nové alerty. Kombinuje síťovou observabilitu, analýzu síťového provozu a pokročilou detekci hrozeb do jediné platformy, která organizacím poskytuje detailní přehled o tom, co se v jejich infrastruktuře skutečně děje.
Díky analýze síťového provozu v reálném čase dokáže Flowmon odhalovat aktivity, které tradiční bezpečnostní nástroje často nezachytí.
Dokáže například odhalit:
- laterální pohyb útočníků mezi systémy,
- zneužití kompromitovaných účtů,
- neobvyklou komunikaci mezi zařízeními,
- pokusy o exfiltraci citlivých dat,
- komunikaci s řídicí infrastrukturou útočníků,
- dosud neznámé hrozby založené na nestandardním chování.
Flowmon přitom nesleduje pouze jednotlivé události. Umožňuje bezpečnostním týmům pochopit jejich souvislosti a rychleji určit, zda představují reálnou hrozbu. Analytici tak nemusí hledat informace v desítkách různých nástrojů. Získávají ucelený pohled na incident a mohou výrazně rychleji rozhodnout o dalším postupu.
Právě propojení síťové observability a Network Detection and Response v jedné platformě patří mezi hlavní důvody, proč organizace využívají Flowmon nejen pro monitoring infrastruktury, ale také jako důležitou součást své bezpečnostní strategie.
Od dat k rozhodnutím s podporou AI
Objem síťových dat v moderních organizacích neustále roste. Ruční analýza milionů událostí denně je prakticky nemožná. Nová generace platformy Flowmon využívá umělou inteligenci k rychlejšímu vyhodnocování bezpečnostních událostí, identifikaci souvislostí mezi incidenty a efektivnějšímu zpracování výsledků analýzy síťového provozu.
Cílem není nahradit analytiky, ale umožnit jim soustředit se na to nejdůležitější. Namísto nekonečného procházení alertů získávají rychlejší odpovědi, lepší kontext a kratší dobu potřebnou k vyšetření incidentů. To je zvláště důležité v době, kdy většina organizací čelí nedostatku kvalifikovaných bezpečnostních specialistů.
ZoKB je začátek. Skutečná bezpečnost začíná viditelností
ZoKB nastavuje důležitý rámec pro řízení kybernetické bezpečnosti. Sama o sobě však nedokáže odhalit kompromitovaný účet, upozornit na laterální pohyb útočníka ani odhalit podezřelý přenos dat. To vyžaduje průběžný přehled o tom, co se v síti skutečně odehrává.
Proto stále více organizací vedle plnění regulatorních požadavků investuje také do síťové observability a technologií NDR. Nechtějí pouze splnit audit. Chtějí vědět, co se děje v jejich infrastruktuře, jaké hrozby se v ní objevují a zda jsou schopny je včas odhalit.
Flowmon jim tuto schopnost poskytuje. Pomáhá odhalovat hrozby dříve, zkracovat dobu reakce na incidenty a dává bezpečnostním týmům jasný přehled o tom, co se v síti skutečně děje.
Protože útok, který nevidíte, nemůžete zastavit.
ZoKB stanovuje požadavky. Progress Flowmon pomáhá ověřit, zda bezpečnost funguje i v praxi.
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