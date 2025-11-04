Computertrends  »  Technologie  »  Spojené arabské emiráty na cestě k dominanci v AI

Spojené arabské emiráty na cestě k dominanci v AI

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Dvě detailně propracované těžební věže stojí v písečné poušti při západu slunce, nad nimi se vznáší nápis „AI“. Teplé oranžové tóny vytvářejí kontrast mezi technologií a přírodou, symbolizující spojení umělé inteligence a energetického průmyslu v arabském světě.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Masivní miliardové investice Microsoftu dělají z Blízkého východu klíčovou frontu v globálním závodě o dominanci v oblasti AI.

Microsoft se chystá na jednu ze svých dosud největších mezinárodních investic. V příštích čtyřech letech investuje 15,2 miliardy dolarů ve Spojených arabských emirátech (SAE). 

Investice zahrnuje vůbec první dodávku nejmodernějších AI čipů společnosti Nvidia do SAE, umožněnou poté, co americká vláda udělila Microsoftu speciální vývozní licenci. 

Dohoda tak posiluje pozici Microsoftu na Blízkém východě, který se stává klíčovou frontou v globálním závodě o dominanci v oblasti AI, a SAE se díky ní zároveň stávají novým centrem americké diplomacie v oblasti kontroly vývozu a regionálním pilířem amerického vlivu v oblasti AI.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Už na začátku tohoto roku se prezident Donald Trump a prezident SAE šejk Mohamed bin Zayed al-Nahyan dohodli na vybudování kampusu datového centra AI v Abú Dhabí. Nicméně projekt byl zpožděn právě kvůli americkým vývozním omezením, která blokovala prodej pokročilých čipů Nvidia do této oblasti. 

V září se Microsoft stal první společností, která od amerického ministerstva obchodu získala licenci k dodávkám těchto čipů do SAE. Kritici však argumentují, že tento krok může oslabit záměr amerických vývozních omezení vůči Číně tím, že otevírá možná zadní vrátka prostřednictvím jejího spojence.

Microsoft uvedl, že proto, aby získal souhlas vlády, splnil přísné požadavky na kybernetickou a národní bezpečnost. Společnost teď vlastní v SAE ekvivalent 21 500 grafických procesorů Nvidia A100, a to na základě kombinace modelů A100, H100 a H200. Tyto čipy se používají k napájení modelů umělé inteligence od OpenAI, Anthropic, vývojářů open source a samotné společnosti Microsoft.

Způsobí rozmach genAI energetickou krizi? Přečtěte si také:

Způsobí rozmach genAI energetickou krizi?

Celková investice zahrnuje prostředky, které Microsoft začal vynakládat v roce 2023 v rámci národní iniciativy v oblasti umělé inteligence ve Spojených arabských emirátech. 

Do konce roku 2025 Microsoft v zemi utratí přibližně 7,3 miliardy dolarů, z toho 1,5 miliardy dolarů na kapitál pro G42, státní společnost Spojených arabských emirátů zabývající se umělou inteligencí, a 4,6 miliardy dolarů na nová datová centra.

V rámci nové fáze dohody plánuje Microsoft mezi lety 2026 a 2029 investovat dalších 7,9 miliardy dolarů, včetně 5,5 miliardy dolarů na kapitálové výdaje na rozšíření své AI a cloudové infrastruktury. Strategie Microsoftu v SAE však není zaměřena pouze na hardware.

 Firma uvádí, že spojuje svou rozsáhlou infrastrukturu umělé inteligence s podporou rozvoje místních talentů a posílením digitální správy. Do roku 2027 se Microsoft zavazuje vyškolit jeden milion obyvatel SAE v oblasti digitálních služeb a umělé inteligence, čímž se Abú Dhabí stane regionálním centrem pro výzkum a inovace v oblasti umělé inteligence.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Využíváte už databáze NoSQL?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
VPN a bezpečné připojení k síti s OpenVPN
5. 11. 2025
9:30
Více
Zabbix - pokročilé monitorování
18. 11. 2025
9:00
Více
HTTPS pro správce serverů
20. 11. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ