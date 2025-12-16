AI nezvratně změní způsob, jakým budou lidé v budoucnu vykonávat práci, k apokalypse pracovních míst však nedojde, předpokládají analytici Gartneru.
Zatajujete před šéfy, že vám v práci pomáhá umělá inteligence?
Místo toho počínaje rokem 2028/2029 nastane určitý chaos na trhu práce způsobený nutností každoročně přeskupovat, přetvářet, rozdělovat a slučovat více než 32 milionů pracovních míst.
AI má potenciál vytvořit více pracovních míst, než kolik jich zruší. Budou ale jiné. „Každý den se bude 150 000 pracovních míst vyvíjet díky zvyšování kvalifikace, zatímco dalších 70 000 pracovních míst bude třeba přepracovat, přetvořit a redesignovat. Firmy musejí plánovat své investice do umělé inteligence a cíle tak, aby tyto změny zvládali,“ vysvětluje Helen Poitevin, analytička Gartneru.
Podle ní se musejí rozhodnout, kam směřují – zda se budou snažit o design zaměřený na člověka (human-first), kde se klade důraz na podporu lidí v jejich práci, nebo zda zvolí design zaměřený na umělou inteligenci (AI-first), které se snaží maximalizovat efektivitu tím, že se při vykonávání úkolů spoléhají na umělou inteligenci.
Cílem není mít podnik bez živých pracovníků, ale firmu s nově definovanou prací: adaptivní, kreativní a v jádru hluboce lidskou. „Další éra výkonnosti podniků nebude záviset na počtu zaměstnanců, ale na tom, jak kvalitní bude spolupráce mezi lidmi a AI,“ tvrdí Poitevin.
Gartner představil čtyři scénáře ilustrující, jak by strategie zaměřené na člověka i na AI mohly ovlivnit to, jaký bude mít AI dopad na pracovní místa a organizace.
Čtyři scénáře dopadu AI na pracovní místa a organizace
- Méně pracovníků vykonává práci, kterou AI nedokáže: Lidé chtějí, aby práci vykonávala AI, ale práce zůstává stejná (i když s AI) nebo se nijak výrazně nemění. Lidé musejí vyplnit mezery, které AI nedokáže efektivně vykonávat. Vyšší míra automatizace vede k tomu, že je potřeba méně pracovníků. Tento scénář se bude využívat především v zákaznickém servisu, kde tamější zaměstnanci vykonávají práci, kterou AI plně nedokáže.
- Menší počet až žádní pracovníci v podniku (nebo jeho část) založeném na využití AI (AI-first): Lidé chtějí, aby práci vykonávala AI, a práce se transformuje tak, že postačí menší počet pracovníků nebo dokonce žádný. To představuje autonomní podnikání.
- Mnoho zaneprázdněných pracovníků využívá AI k tomu, aby pracovali lépe a s vyšším výkonem: Lidé chtějí vykonávat práci s AI a práce je stejná (ale s AI). Takto vypadá každodenní využití AI.
- Mnoho inovativních pracovníků kombinuje využívání AI, aby překonali své hranice znalostí: Lidé chtějí pracovat s AI a práce se transformuje. To umožňuje lidem zabývat se většími a náročnějšími úkoly a hledat pokročilejší řešení.
„Bez ohledu na to, který scénář firmy zvolí, musejí být připravené podpořit všechny čtyři. Dopady umělé inteligence učiní každý tento scénář reálným,“ dodává Poitevin.
