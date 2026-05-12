Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Předpokládá se, že aktivní IT kapacita suverénních center vzroste zhruba šestinásobně – z 557 MW na 3,09 GW, zatímco dostupná kapacita vzroste prudším tempem z 733 MW na 6,27 GW.
Tzv. kapacita pod střechou, tedy to, co lze do vybudovaných center teoreticky nasadit, se zvýší z 1,06 GW na 7,42 GW.
K tomuto růstu přispějí jak iniciativy v oblasti digitální suverenity na národní či regionální úrovni, tak také aktivity Evropské unie.
Co se týče pracovních zátěží v oblasti umělé inteligence, podle analytiků společnosti ABI Research poroste exponenciálně z loňských 152 MW na třináctinásobek v roce 2035, tedy přibližně 2 GW.
Překoná tak tradiční pracovní zátěže, jejichž využívaný výkon v témže roce dosáhne 1,1 GW.
Poptávku v oblasti evropské umělé inteligence bude pohánět především vědecký výzkum, národní programy v oblasti AI a také nadnárodní digitální služby.
Mezi klíčové provozovatele suverénních evropských cloudových datových center patří především britský Ark Data Centres a ruský Rostelecom.
Existuje však řada roztříštěných skupin vládních a akademických center, která tak vytvářejí odolný, avšak rozptýlený ekosystém.
Evropská strategie ohledně suverenity klade důraz na dodržování předpisů a autonomii a upřednostňuje energeticky účinná, regionálně rozptýlená zařízení, která jsou v souladu s požadavky na udržitelnost a lokalizaci dat, dodává ABI Research.
