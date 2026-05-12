Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Pavel Louda
Dnes

Moderní datové centrum s řadami serverových racků, modře podsvícených, a digitální obrazovkou zobrazující 3D model mozku s nápisem „AI", symbolizující pokročilou umělou inteligenci a výpočetní infrastrukturu.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Počet suverénních datových center v Evropě stoupne ze 198 lokalit v roce 2025 na 258 míst v roce 2035. Mnohem vyšší nárůst se ale očekává ve výkonu jednotlivých center.

Předpokládá se, že aktivní IT kapacita suverénních center vzroste zhruba šestinásobně – z 557 MW na 3,09 GW, zatímco dostupná kapacita vzroste prudším tempem z 733 MW na 6,27 GW. 

Tzv. kapacita pod střechou, tedy to, co lze do vybudovaných center teoreticky nasadit, se zvýší z 1,06 GW na 7,42 GW.

K tomuto růstu přispějí jak iniciativy v oblasti digitální suverenity na národní či regionální úrovni, tak také aktivity Evropské unie.

Co se týče pracovních zátěží v oblasti umělé inteligence, podle analytiků společnosti ABI Research poroste exponenciálně z loňských 152 MW na třináctinásobek v roce 2035, tedy přibližně 2 GW. 

Překoná tak tradiční pracovní zátěže, jejichž využívaný výkon v témže roce dosáhne 1,1 GW.

Poptávku v oblasti evropské umělé inteligence bude pohánět především vědecký výzkum, národní programy v oblasti AI a také nadnárodní  digitální služby.

Mezi klíčové provozovatele suverénních evropských cloudových datových center patří především britský Ark Data Centres a ruský Rostelecom. 

Existuje však řada roztříštěných skupin vládních a akademických center, která tak vytvářejí odolný, avšak rozptýlený ekosystém.

Evropská strategie ohledně suverenity klade důraz na dodržování předpisů a autonomii a upřednostňuje energeticky účinná, regionálně rozptýlená zařízení, která jsou v souladu s požadavky na udržitelnost a lokalizaci dat, dodává ABI Research.

