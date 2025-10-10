Computertrends  »  Technologie  »  Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Radan Dolejš
Dnes

kamera na dresu
Autor: Radegast
Dnes se v O2 areně odehraje nejen atraktivní bitva mezi Spartou a Pardubicemi, ale především historický moment pro technologickou scénu i sportovní fanoušky. Česká extraliga se totiž jako první soutěž na světě pustí do ostrého nasazení technologie, která dosud byla doménou exhibičních zápasů v zámoří – kamerového systému Bodycam přímo na těle hráčů.

Za projektem stojí Radegast jako partner extraligy, který ve spolupráci s agenturou Mindfly připravil pilotní, ale zároveň ostré nasazení kamery přímo na těle hráče. 

Technologii si na vlastní kůži vyzkouší obránci Aaron Irving a Daniel Gazda, kteří ponesou pod dresem ultralehkou kameru propojenou s přenosovou jednotkou. Celá technologie váží přibližně 0,7 kg, což je v rychlém tempu zápasu nezanedbatelný parametr. 

Přesto byla kamera důkladně testována pro maximální pohodlí i bezpečnost sportovce. I po několika úderech kladivem funguje a nic z ní nepadá.

České nasazení je unikátní nejen v rámci hokeje: Bodycam se už objevila v exhibicích NHL či během fotbalových a ragbyových utkání v zahraničí, nikdy však nebyla použita ve skutečném soutěžním zápasu o body. 

Extraliga tak přináší fanouškům možnost sledovat hokej z pohledu samotného hráče – přímo z ledu, tělo na tělo u mantinelu nebo při rychlém úniku k brance.

Technologie zatím využívá 6Ghz přenosovou frekvenci místo, v budoucnu přejde na 5G. Aktuálně totiž 5G moduly nejsou dostatečně malé, navíc se v zátěži výrazně zahřívají – v praxi by to znamenalo potíže s komfortem i bezpečností. V současnosti je tak možné v jednom zápase nasadit maximálně čtyři kamery, což limituje kapacita přenosové infrastruktury.

Vývoj však jde rychle dopředu: do roka by se měla objevit miniaturizovaná technologie s využitím privátní 5G sítě určené přímo pro stadionové prostředí. Pak už nebude problém nasadit Bodycam i u většího počtu hráčů a přenášet živě z různých míst na ledě.

bodycam

Cena za nasazení Bodycam v jednom zápase je přibližně 20 000 eur. Jde o kompletní balík zahrnující technologii, přenosovou podporu i tým odborníků. 

Podle domluvy s promotérem lze cenu individuálně upravit – s rozšířením a další výrobou lze čekat i snížení nákladů.

prace_s_linuxem_tip

Projekt zapadá do dlouhodobé snahy extraligy přiblížit hokej fanouškům co nejvíc a posunout zážitky z tribuny i televizních obrazovek na novou úroveň. 

Jde zároveň o inspiraci pro další sporty a zahraniční ligy; pokud se projekt osvědčí, může se stát česká extraliga průkopníkem nové éry audiovizuálního pojetí vrcholového sportu.

