Computertrends  »  Securitytrends  »  Trh se síťovou bezpečností stagnuje – a bude tomu tak i nadále

Trh se síťovou bezpečností stagnuje – a bude tomu tak i nadále

Pavel Louda
15. 4. 2025

Sdílet

Depositphotos
Autor: Depositphotos
Jen velmi mírný růst očekávají analytici v oblasti síťové bezpečnosti – na „vině“ je nejen omezování výdajů firem, ale také předpokládaný další přechod na cloudová řešení.

Příjmy dodavatelů působících na trhu se síťovou bezpečností vzrostly ve 4. čtvrtletí 2024 meziročně o 5,1 %. Za celý rok 2024 to ale bylo pouze 3,1 %, uvádí nejnovější zpráva společnosti Omdia.

Používáte sítě VPN?

Zobraz výsledek

Do síťové bezpečnosti zahrnula Omdia integrovaná bezpečnostní zařízení, zabezpečené směrovače, brány SSL VPN, software VPN, firewally a síťové systémy IDS/IPS.

Hnací silou růstu síťové bezpečnosti podle analytiků je stále častější zavádění architektury SASE. S tím, jak se vyvíjí prostředí hrozeb, se musejí firewally nové generace integrovat s dalšími bezpečnostními řešeními.

A umělá inteligence a strojové učení (ML) budou i nadále hrát klíčovou roli ohledně prediktivnějšího a proaktivnějšího přístupu k zabezpečení.

„Největšími dodavateli v tomto segmentu jsou firmy Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco a Check Point, přičemž každá z nich si posledních pět let drží dvouciferný podíl,“ tvrdí Ketaki Borade, analytička společnosti Omdia.

Níže uvedený graf znázorňuje pořadí klíčových dodavatelů na trhu celkové síťové bezpečnosti za posledních pět let.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Pozici lídra trhu si vloni udržela firma Palo Alto Networks s tržním podílem 28,4 %, a to i díky svému rozšiřujícímu portfoliu řešení SASE.

Palo Alto si od roku 2021 udržuje první pozici díky své strategii platformizace, která klade důraz na integraci produktů řízenou umělou inteligencí.

Fortinetu zase pomohl na druhé místo cílený přístup k bezpečným sítím a unifikované SASE.

Pořadí klíčových dodavatelů na celkovém trhu zabezpečení sítí

graf trh síťová bezpečnost

Zdroj: Omdia, březen 2025

Při pohledu do budoucna Omdia očekává růst dodávek firewallů díky nadcházejícím cyklům obnovy v příštích dvou letech.

„Všichni čtyři přední dodavatelé však vydali nižší výhled pro rok 2025 ve srovnání s loňským rokem, což signalizuje určité obavy o růst trhu,“ varuje Borade.

Pište pro Computertrends

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computertrends?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.

Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

K tomuto jejich opatrnému výhledu může podle ní přispívat několik faktorů, které zahrnují snižování nákladů podniků, upřednostňování základních podnikových služeb nebo přechod organizací na cloudová a SASE řešení.

Poslední bod pravděpodobně ovlivní poptávku po tradičních hardwarových firewallech, zatímco softwarové firewally a firewally jako platforma získají na popularitě.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Celkově Omdia předpovídá trhu síťové bezpečnosti v letech 2024 až 2029 velmi mírný 2,8% průměrný roční růst (CAGR), přičemž růst prodejů firewallů se ve stejném období předpokládá na úrovni 5 %.

„I když trh zůstává růstový, jeho další vývoj bude určovat zvýšená integrace produktů a zavádění SASE,“ dodává Borade.

Securitytrends - promo

Securitytrends si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí.  Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Linux: správa počítačové sítě
9. 9. 2025
0:00
Více
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ