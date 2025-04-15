Příjmy dodavatelů působících na trhu se síťovou bezpečností vzrostly ve 4. čtvrtletí 2024 meziročně o 5,1 %. Za celý rok 2024 to ale bylo pouze 3,1 %, uvádí nejnovější zpráva společnosti Omdia.
Používáte sítě VPN?
Do síťové bezpečnosti zahrnula Omdia integrovaná bezpečnostní zařízení, zabezpečené směrovače, brány SSL VPN, software VPN, firewally a síťové systémy IDS/IPS.
Hnací silou růstu síťové bezpečnosti podle analytiků je stále častější zavádění architektury SASE. S tím, jak se vyvíjí prostředí hrozeb, se musejí firewally nové generace integrovat s dalšími bezpečnostními řešeními.
A umělá inteligence a strojové učení (ML) budou i nadále hrát klíčovou roli ohledně prediktivnějšího a proaktivnějšího přístupu k zabezpečení.
„Největšími dodavateli v tomto segmentu jsou firmy Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco a Check Point, přičemž každá z nich si posledních pět let drží dvouciferný podíl,“ tvrdí Ketaki Borade, analytička společnosti Omdia.
Níže uvedený graf znázorňuje pořadí klíčových dodavatelů na trhu celkové síťové bezpečnosti za posledních pět let.
Pozici lídra trhu si vloni udržela firma Palo Alto Networks s tržním podílem 28,4 %, a to i díky svému rozšiřujícímu portfoliu řešení SASE.
Palo Alto si od roku 2021 udržuje první pozici díky své strategii platformizace, která klade důraz na integraci produktů řízenou umělou inteligencí.
Fortinetu zase pomohl na druhé místo cílený přístup k bezpečným sítím a unifikované SASE.
Pořadí klíčových dodavatelů na celkovém trhu zabezpečení sítí
Zdroj: Omdia, březen 2025
Při pohledu do budoucna Omdia očekává růst dodávek firewallů díky nadcházejícím cyklům obnovy v příštích dvou letech.
„Všichni čtyři přední dodavatelé však vydali nižší výhled pro rok 2025 ve srovnání s loňským rokem, což signalizuje určité obavy o růst trhu,“ varuje Borade.
Pište pro Computertrends
Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computertrends?
Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.
Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz
K tomuto jejich opatrnému výhledu může podle ní přispívat několik faktorů, které zahrnují snižování nákladů podniků, upřednostňování základních podnikových služeb nebo přechod organizací na cloudová a SASE řešení.
Poslední bod pravděpodobně ovlivní poptávku po tradičních hardwarových firewallech, zatímco softwarové firewally a firewally jako platforma získají na popularitě.
Celkově Omdia předpovídá trhu síťové bezpečnosti v letech 2024 až 2029 velmi mírný 2,8% průměrný roční růst (CAGR), přičemž růst prodejů firewallů se ve stejném období předpokládá na úrovni 5 %.
„I když trh zůstává růstový, jeho další vývoj bude určovat zvýšená integrace produktů a zavádění SASE,“ dodává Borade.
Securitytrends si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí. Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.
Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.